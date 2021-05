L’offerta si chiama GO 100 Fire, con costo di 6,99 euro una tantum. Sms in arrivo su tutti gli utenti (ed ex clienti) di WindTre.

Prezzo di 6,99 euro mensili, minuti illimitati, 200 Sms e 100 Giga di traffico. Questo il contenuto del messaggio che, in queste ore, sta arrivando sui telefoni dei clienti WindTre sotto la denominazione GO 100 Fire. Un riferimento chiaro ai 100 Giga di internet offerti, praticamente un modo per non correre il rischio di effettuare ulteriori ricariche nel periodo di utilizzo. Va detto che la proposta di WindTre (in arrivo via sms winback) sarà a scadenza personalizzata. Per alcuni (come gli ex clienti) l’attivazione sarà consentita entro il 26 maggio 2021.

Per quanto riguarda le possibilità di attivazione, il costo sarà di 6,99 euro una tantum. I dettagli li spiega la stessa WindTre tramite il suddetto messaggio: “Se non l’hai ancora fatto passa a WINDTRE con 100 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS a 6.99E/mese! Attiva entro il 26/5 nei nostri negozi. Attivazione 6,99E. e SIM GRATIS!”. Per i dettagli sugli ulteriori costi, il rimando è al sito WindTre.it, con rimando alla pagina dell’offerta in questione.

WindTre, super offerta da 100 Giga: come funzionano i bundle

Capitolo bundle. Se ne prevedono di mensili, ognuno dei quali composto da minuti illimitati verso i numeri mobili ma anche quelli fissi (nazionali), 50 Giga di traffico mobile e 200 messaggi verso tutti i numeri nazionali, a costo di 6,99 euro sul credito residuo. Qualora il cliente dovesse consumare tutti i Giga disponibili per il traffico internet, il costo di applicazione sarà di 99 centesimi di euro al giorno per un Giga di traffico dati (utilizzabile fino alla mezzanotte del giorno in corso). Qualora venga superata anche questa soglia, la connessione verrà bloccata fino al giorno seguente.

Difficile che accada, vista la possibilità di usufruire di applicazioni di messaggistica. Tuttavia, qualora si superi il limite dei 200 sms, il costo di applicazione sarà di 29 centesimi di euro per ciascun sms aggiuntivo. Nessun costo, invece, per l’acquisto della nuova Sim. Senza contare la possibilità, in vigore dal 18 gennaio scorso, dell’attivazione di una Sim WindTre al costo di 4 euro al mese da piano tariffario. Se l’offerta principale è ancora attiva, tuttavia, il costo standard non verrà comunque applicato.