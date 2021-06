In vista dell’estate Iliad ha pensato di stupire i clienti con la proposta di tariffe super vantaggiose.

E’ pronta la sorpresa di Iliad per i suoi clienti che potranno vivere un’estate all’insegna della spensieratezza e dell’innovazione del 5G gratis. Ebbene sì, una nuova tariffa prevede 120 giga e 5G a costo zero.

L’offerta Iliad per l’estate 2021

Gli abbonati hanno l’occasione di attivare la ricaricabile ed usufruire di 120 giga per poter navigare sul web alla velocità del 4G, di minuti illimitati e di sms illimitati per parlare e contattare tutti gli amici. Il rinnovo della promozione è di 9,99 euro ogni 30 giorni con costo bloccato, nonostante alcuni cambiamenti nelle condizioni di contratto dei nuovi clienti stanno facendo molto discutere.

Flash 120, questo il nome dell’offerta, non dimentica l’attenzione rivolta dalla precedente tariffa alla nuova tecnologia del 5G e conferma la possibilità per i clienti di utilizzare le reti internet di ultimissima generazione gratuitamente. La competizione con le altre compagnie diventa sempre più interessante dato che Tim e Vodafone propongono la rete 5G in associazione a quote supplementari da corrispondere. Iliad batte tutti sul tempo e cerca di invogliare gli utenti a rimanere con la compagnia o ad attivare una scheda Iliad con il cambio dell’operatore.

Copertura del 5G in Italia

E’ d’obbligo ricordare che non tutte le zone d’Italia sono attualmente coperte dal 5G. Di conseguenza, se si sceglie di attivare l’offerta Flash 120 solo per poter usufruire delle gratuità della nuova rete innovativa è bene controllare se la propria città rientra tra i territori coperti. Iliad, per il momento, ha raggiunto con il 5G le grandi città, Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino ma si attende per la fine dell’anno un ampliamento del raggio di azione per raggiungere ancora più clienti.

In alternativa, è possibile optare per una delle altre tariffe proposte dalla compagnia francese. La parola d’ordine rimane comunque convenienza e l’attenzione verso le necessità dei suoi clienti è sempre alta. Inoltre la scelta è semplificata dalla possibilità di visualizzare le proposte online e di completare la procedura di attivazione telematicamente ovunque vi troviate, a casa, a lavoro o al mare.