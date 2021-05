Pioggia di regali con Winday per i clienti WindTre che effettuano acquisti su Amazon. L’operazione a premi regala la ricarica del proprio credito e consente l’accesso a numerose proposte giornaliere.

Il modo migliore per attirare clienti è proporre offerte irrinunciabili come promesso dall’operazione a premi Winday. Il gestore telefonico WindTre ha creato un’iniziativa ricca di premi e proposte giornaliere che consentiranno di ricaricare il credito e di avere accesso ad occasioni imperdibili. La grande opportunità pubblicizzata maggiormente riguarda il 10% di ricarica ottenibile facendo acquisti sul noto sito e-commerce Amazon ma le sorprese non finiscono qui.

I regali giornalieri di Winday per i clienti WindTre

Ogni giorno Winday è un giorno speciale con cui avere accesso a soprese e regali. L’offerta è dedicata ai nuovi clienti che scelgono WindTre e procederanno con l’attivazione entro il 30 giugno 2021. La settimana sarà, così, ricca di appuntamenti da non perdere e inizierà con un regalo. Il lunedì si ha la possibilità di chiedere GIGA, sconti, coupon oppure contenuti digitali completamente gratuiti. Ciò è reso possibile grazie alla collaborazione con dei partner commerciali selezionati. Il martedì è il giorno dedicato alla musica e, nello specifico, al quiz musicale. Indovinando la canzone misteriosa in venti secondi si potranno vincere sconti e ricariche telefoniche.

Il mercoledì si potrà partecipare ad un concorso e vincere uno dei premi in palio, mentre il giovedì la partecipazione ad un quiz consentirà di ottenere sconti, ricariche telefoniche o 1000 Giga. Il weekend, poi, sarà dedicato al cinema in casa. Un film in regalo ogni settimana è la proposta di Winday, da scegliere tra una vasta selezione e tanti contenuti esclusivi.

Ricarica gratis acquistando su Amazon con Winday

Winday consente ad avere accesso a sconti e prezzi incredibili comprando prodotti in specifici siti e-commerce. In più, procedendo con gli acquisti su Amazon si otterrà il 10% in regalo di traffico telefonico in relazione all’importo della spesa effettuata. Tale percentuale verrà applicata procedendo con l’acquisto di prodotti appartenenti alla categoria “Casa & Arredamento” fino al 31 maggio 2021 e alla categoria “Moda” dal 1° giugno al 30 giugno 2021.

Per ottenere il traffico gratis occorrerà effettuare l’acquisto attraverso l’app WindTre. Condizione strettamente necessaria per accedere al regalo è, infatti, entrare nel portale dell’e-commerce attraverso la sezione dedicata dell’applicazione che si trova nel menu principale. Tramite app sarà possibile anche visualizzare tutti i premi giornalieri e richiederli al proprio gestore telefonico.