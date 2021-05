Non a caso, proprio nell’ultimo periodo, si è registrato un vero e proprio boom del mondo dell’e-commerce. Una situazione che ha permesso a questo tipo di settore, ed in particolare ad Amazon, di aumentare notevolmente i profitti. Punto di riferimento nell’ambito del commercio elettronico, d’altronde, sono davvero in tanti ad acquistare prodotti su Amazon. Proprio per questo motivo interesserà sapere che non bisogna avere per forza una carta di credito o debito. È possibile, infatti, effettuare i pagamenti anche con denaro contante. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Amazon, pagare in contanti è possibile: ecco come funziona

Comprare senza carta di credito o debito su Amazon è possibile. In alternativa, infatti, si può pagare in contanti in negozio o con addebito diretto su conto corrente. A tal proposito bisogna sapere che per pagare in contanti è possibile optare per due soluzioni:

Ricarica in cassa . Una volta entrati in possesso del codice cliccando su Ottieni il tuo codice a barre, non bisogna fare altro che recarsi in uno dei punti vendita aderenti, come bar, edicole, tabacchi del circuito SisalPay o Lis Carica. A questo punto si deve mostrare il codice a barre al rivenditore per scansionarlo o chiedere un codice di ricarica Amazon, disponibile in tagli da 10, 25, 50 e 100 euro. Sulla ricevuta è presente un codice che deve essere in seguito inserito sul sito di Amazon.

. Una volta entrati in possesso del codice cliccando su Ottieni il tuo codice a barre, non bisogna fare altro che recarsi in uno dei punti vendita aderenti, come bar, edicole, tabacchi del circuito SisalPay o Lis Carica. A questo punto si deve mostrare il codice a barre al rivenditore per scansionarlo o chiedere un codice di ricarica Amazon, disponibile in tagli da 10, 25, 50 e 100 euro. Sulla ricevuta è presente un codice che deve essere in seguito inserito sul sito di Amazon. Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino. Una volta giunto al momento di pagare, non bisogna fare altro che scegliere come metodo di pagamento “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino”. Entro 48 ore dall’ordine, quindi, bisognare recarsi presso uno dei 4.300 negozi Western Union presenti in Italia che hanno aderito all’iniziativa e mostrare al negoziante il codice numerico ricevuto tramite e-mail.

Come è facile notare, quindi, pagare senza carta di credito o debito su Amazon è possibile, ma non sempre. Non tutti gli acquisti sul noto sito di e-commerce, infatti, possono essere pagati in contanti nel punto vendita più vicino. Questa opzione, ricordiamo, riguarda solo i prodotti ordinati con modalità di spedizione standard o express se superiore a 1 giorno.