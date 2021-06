Nuova imperdibile offerta Iliad a prezzo stracciato. Bisogna affrettarsi però, non resta molto tempo per poterla attivare

Iliad si è ormai preso la scena della telefonia. Le super offerte con pacchetti voce e giga hanno attirato moltissimi utenti, che hanno deciso di passare all’operatore che 3 anni fa ha fatto capolino in Italia.

Un modus operandi che gli ha permesso di chiudere il 2020 con oltre 7 milioni di clienti in tutto il Bel Paese. Per la fine del 2021 l’obiettivo è superare gli 8 milioni. Il tutto grazie alle nuove proposte in 5G che stanno spopolando negli ultimi mesi.

Iliad: i dettagli dell’offerta a tempo limitato da non perdere

Ma non è tutto. L’altra grande ambizione di Iliad è portare la Fibra ottica in Italia (almeno in buona parte del territorio) grazie al contrattato già sottoscritto con Open Fiber. Una testimonianza di come la compagnia è pronta a far sul serio e a proseguire il suo percorso di crescita.

Tornando invece all’attualità, l’operatore telefonico ha varato la Flash 120, che prevede minuti ed SMS illimitati e ben 120 Giga di Internet con velocità di navigazione fino in 5G. Il costo mensile ammonta a 9,99 euro e una volta attivata è valida per sempre.

L’unico problema è il limite di tempo entro quale è possibile sottoscriverla. La suddetta tariffa infatti è valida fino al 30 giugno 2021 alle ore 18:00. A questa bisogna aggiungere il costo della Sim che è di 9,99 euro.

Successivamente arriveranno di sicuro delle nuove proposte, ma vista la convenienza di Flash 120 è meglio non lasciarsi scappare questa ghiotta opportunità. La rivoluzione di Iliad è soltanto all’inizio, tre anni fa nessuno avrebbe mai potuto immaginare un’ascesa del genere, probabilmente nemmeno all’interno della stessa azienda.