TIM è il gruppo ai vertici della telefonia in Italia e non solo. Tante le sue attività,improntate allo sviluppo tecnologico e alla sostenibilità ambientale. In particolare, rilevano le offerte TIM cellulare, che attirano non pochi clienti.

Tutti conoscono TIM, ossia il gruppo leader in Italia e in Brasile nel settore ICT. Tanti i settori in cui TIM opera, giacchè sviluppa infrastrutture fisse, mobili, cloud e datacenter e offre servizi e prodotti per le comunicazioni e l’intrattenimento, essendo oggi all’avanguardia delle tecnologie digitali.

Sono i numeri a parlare a favore del Gruppo TIM: infatti, i clienti nel nostro paese sono rappresentati da più di 30 milioni di linee mobili e di cui 12,9 milioni sono user broadband o ultrabroadband. Invece, 16,6 milioni gli accessi totali sulla rete fissa, dei quali 7,8 milioni sono accessi broadband o ultrabroadband retail.

Di seguito porremo attenzione alle offerte TIM cellulare, per capire come funzionano e quali elementi di vantaggiosità presentano a favore del cliente che sceglie questo operatore. Di seguito, come sempre, faremo una sintetica panoramica dei pareri ed opinioni espresse da coloro che hanno scelto le offerte TIM per la telefonia mobile. Prevale soddisfazione o invece le critiche hanno un peso preponderante? Vediamolo.

Offerte TIM cellulare: la solidità del gruppo

Il Gruppo non è soltanto offerte TIM per cellulari, ma tanto altro. Questa realtà leader del settore tecnologico si avvale di factory specializzate che propongono soluzioni digitali integrate per cittadini; imprese e PA, anche in partnership con gruppi di notevole importanza. Noovle rappresenta la cloud company di TIM; Sparkle realizza e mette a disposizione infrastrutture e servizi internazionali; Olivetti è invece il polo digitale con focus sullo sviluppo di soluzioni Internet of things; mentre Telsy è attiva nell’ambito della cybersecurity. Nello sviluppo del business, TIM non guarda solo al mero profitto economico, ma anche mira ad obiettivi di tutela dell’ambiente e di inclusione sociale. Pertanto non deve stupire che finalità del Gruppo TIM è diventare carbon neutral nel 2030.

Come detto, il Gruppo non è solo offerte TIM cellulari: infatti, con il progetto Operazione Risorgimento Digitale – la prima grande scuola di Internet gratis – si intende promuovere la diffusione di competenze digitali utili per lo sviluppo dell’Italia. La “Scuola di Internet per tutti” consiste in un ampio programma formativo rivolto a persone di ogni età, residenti in tutte le regioni. Si tratta di corsi sul web a costo zero per far conoscere le opportunità offerte dal digitale e semplificare la vita con l’uso quotidiano delle nuove tecnologie. I percorsi di formazione sono i seguenti (i cittadini possono scegliere di partecipare a entrambi i corsi o a uno soltanto):

Migliorare la vita con il digitale, che comporta applicazioni e servizi utili ad ogni cittadino;

Collaborare con il digitale, che invece approfondisce le opportunità di comunicazione e condivisione sul web e sui social.

Non solo: la Fondazione TIM ha la finalità di sostenere progetti di elevato interesse sociale. A riprova del fatto che il Gruppo Tim ha sviluppato strategie ad ampio respiro, abbiamo anche che il fatto che in Brasile, TIM Brasil rappresenta uno dei principali player nel mercato sudamericano delle comunicazioni e ai vertici nella copertura 4G. Non deve stupire che i clienti TIM Brasil siano ben 51,3 milioni (linee sulla rete mobile). Nel paese sudamericano, il Gruppo TIM ha registrato 1.568 milioni di euro per quanto riguarda gli investimenti industriali; e 7.567 milioni di euro per quanto riguarda i ricavi. Numeri certamente di tutto rispetto. In Italia, il Gruppo TIM è conosciuto soprattutto per le offerte TIM cellulari. Vediamole in dettaglio.

LEGGI ANCHE >>> Offerte Iliad, caratteristiche, costi ed opinioni dei clienti

Offerte TIM cellulare: di cosa tenere conto per fare la miglior scelta?

Come tutti ben sanno, le offerte telefoniche degli operatori sono oggigiorno moltissime ed è complicato trovare quella migliore per le proprie necessità. Tanti sono gli utilizzi che si possono fare del cellulare e dello smartphone; e tante sono altresì le tariffe, le promozioni e i vantaggi offerti da un operatore piuttosto che da un altro. Le offerte Tim cellulare certamente non sono da meno delle altre, ma attenzione a come muoversi. Infatti, per scegliere le migliori offerte telefoniche, è necessario tener conto dei seguenti quattro fattori:

Copertura : rilevante è sapere se un certo operatore ha una buona copertura del territorio;

: rilevante è sapere se un certo operatore ha una buona copertura del territorio; Costo : il rapporto qualità prezzo è fondamentale per capire quale sia una buona offerta;

: il rapporto qualità prezzo è fondamentale per capire quale sia una buona offerta; Assistenza , ossia qualità dell’assistenza dei singoli operatori;

, ossia qualità dell’assistenza dei singoli operatori; Velocità: non tutti gli operatori hanno l’identica velocità di navigazione web.

Riguardo alle offerte TIM cellulare, è interessante notare che questo Gruppo è il primo operatore mai nato in Italia e da qualche tempo include sotto il suo marchio anche tutte le offerte di telefonia fissa. Altro punto a favore dell’offerta TIM cellulari è che ha una rete assai capillare e consente di avere una copertura tendenzialmente migliore rispetto alla concorrenza. Da rimarcare altresì che nelle zone più remote (pensiamo ad es. all’alta montagna), la qualità del segnale non è eccellente, andando a sacrificare sicuramente la velocità di navigazione. Ma c’è da dire che quest’ultimo aspetto accomuna la generalità degli operatori telefonici in Italia. Le SIM TIM hanno un costo fisso base, a cui va aggiunto il costo della prima ricarica, varabile in relazione all’offerta. Il costo di attivazione è anch’esso variabile, ma spesso annullato da diverse promozioni attive.

In linea generale, tuttavia, la tecnologia favorisce l’efficacia dei servizi del Gruppo TIM. Infatti, può contare su una buona rete di connessioni 4G; 3G e anche EDGE o GPRS nelle zone più difficili. Soprattutto nelle grandi città, il servizio riesce a raggiungere velocità di navigazione assai consistenti ed è consigliato per tutti quelli che hanno TIM anche a casa, visto che l’operatore prevede non di rado offerte congiunte fisso e mobile. Ciò nella evidente finalità di aumentare il bacino della clientela, ottenendo nuovi clienti per linea fissa e per cellulare. Soprattutto, queste offerte consentono un risparmio non irrilevante.

Oggi, la rete TIM 4G ha raggiunto più del 99% della popolazione per assicurare ai propri clienti di navigare sempre ad alte velocità. Il Gruppo TIM è inoltre presente in 7751 Comuni italiani, a riprova della sua estrema diffusione.

Offerte TIM cellulare: tariffe TIM Super, come funzionano?

Per quanto riguarda l’area proposte TIM Super, abbiamo in quest’ambito le offerte con con bundle più generosi, ma anche quelle che supportano la nuova connettività 5G. Vediamole in estrema sintesi tutte insieme.

TIM Super 4G

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali;

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

50 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G con addebito su carta di credito o conto corrente, 25 GB con addebito su credito residuo;

Tariffa mensile pari a 14,99 euro;

TIMMUSIC incluso (incluso con streaming illimitato su 50 milioni di brani);

Contributo di attivazione pari a 9 euro per i nuovi clienti, 19 euro per i già clienti TIM.

TIM Super 5G

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali;

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

100 GB di traffico dati fino alla velocità del 5G con addebito su carta di credito o conto corrente, 50 GB con addebito su credito residuo;

Tariffa mensile corrispondente a 19,99€;

Contributo di attivazione pari a 9 euro per i nuovi clienti, 19 euro per i già clienti TIM;

Prima Classe: accesso prioritario al 119 e alla rete TIM;

Multisim: per condividere i Giga dell’offerta con un’altra SIM ed utilizzarli su due dispositivi allo stesso tempo senza costi ulteriori;

TimMusic incluso (incluso con streaming illimitato su 50 milioni di brani).

TIM Super Unlimited 5G

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali;

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

Traffico dati illimitato fino alla velocità del 5G con addebito su carta di credito o conto corrente;

Tariffa mensile corrispondente a 39,99 euro;

Contributo di attivazione pari a 9 euro per i nuovi clienti, 19 euro per i già clienti TIM;

Roaming UE incluso;

Minuti verso l’Estero: 250 minuti;

TIMMUSIC (incluso con streaming illimitato su 50 milioni di brani);

TIM Multisim, grazie al quale si può condividere i Giga dell’offerta con un’altra SIM e sfruttarli su due dispositivi contemporaneamente senza costi ulteriori;

Prima Classe: accesso prioritario al 119 e alla Rete TIM.

Offerte TIM Super Fix: di che si tratta?

Nel quadro delle offerte TIM, risalta particolarmente l’offerta TIM Super Fix, specificamente rivolta ai clienti con TIM a casa, che intendono passare a TIM anche sul mobile. Al costo di 11,99 euro al mese, ecco le caratteristiche chiave:

5 Giga (ma illimitati con TIM Unica);

Minuti ed SMS illimitati;

SIM: il costo è pari a 25 euro con 20 euro di traffico incluso e 5 euro di costo di attivazione. E’ possibile pagare sul web con carta di credito o in contanti al corriere che consegna la SIM.

A costo zero primo mese ed attivazione.

Offerte TIM cellulari per giovani: come funziona TIM Young?

Il Gruppo TIM prevede poi un set di offerte rivolte ad un pubblico giovane: infatti, possono essere attivate soltanto da coloro che non hanno compiuto ancora 25 anni.

TIM Super Young 5G

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali;

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

50 GB di traffico dati fino alla velocità del 5G con addebito su carta di credito o conto corrente, 25 GB con addebito su credito restante;

Traffico dati illimitato per le maggiori app di social; chat; musica; gaming; e-learning

Tariffa mensile pari a 11,99 euro;

Tariffa mensile pari a 11,99 euro; Contributo di attivazione corrispondente a 9 euro per i nuovi clienti, 19 euro per i già clienti TIM;

IMGAMES e TIMMUSIC inclusi.

In particolare l’offerta include 50 Giga veloci fino a 2 Gbps con TIM Ricarica Automatica altrimenti 25 Giga se l’utente rinnova l’offerta con credito residuo. Inoltre, la proposta si rivela interessante per il fattore giga illimitati per le app di Social, Chat, gaming, e-learning e Musica. Ma oltrepassando i giga disponibili la navigazione prosegue a 1,90 euro ogni 200 megabyte (max 1 GB di scorta).

TIM Junior: cos’è il parental control

E’ piuttosto evidente che l’offerta TIM cellulari è davvero variegata: infatti, è prevista anche un’offerta rivolta ai più piccoli, i cui genitori possono avvalersi altresì del parental control dell’operatore. Stiamo parlando di TIM Junior Senza Limiti, al prezzo di 7,99 euro al mese. Ecco cosa prevede:

200 minuti verso tutti;

200 SMS verso tutti;

10 GB di internet sicuro (con TIM Protect) / GB Illimitati se l’utente ha TIM anche a casa (TIM UNICA);

TIM I love games e TIM Protect compresi nell’offerta;

Chat senza limiti senza consumare GB (su tutte le principali app: WhatsApp, Messenger, Snapchat e così via);

Chiamate illimitate verso 2 numeri TIM.

Da notare che TIM Junior è previsto anche come pacchetto semestrale, al prezzo di 39 euro per un semestre (corrispondente a 6,50 euro al mese).

TIM 60+ Senza limiti, le caratteristiche principali

Il Gruppo TIM ha un catalogo offerte per cellulari molto articolato, se pensiamo che oltre alle tariffe per i più giovani, include anche quelle per i meno giovani. Ci riferiamo all’offerta TIM 60+ Senza Limiti, che si può attivare da parte di chi ha almeno 60 anni. L’offerta comporta un prezzo di 12,99 al mese (9,99 euro al mese con TIM UNICA). Ecco cosa include:

Minuti illimitati;

6 GB in LTE (al superamento dei Giga disponibili la navigazione continua a 1,90€ ogni 200 megabyte (max 1 GB di scorta);

Assistenza telefonica 119 privilegiata con operatore h24;

Chat senza limiti;

Doctor TIM Mobile (numero verde specifico per assistenza su configurazione e utilizzo dello smartphone).

Proprio l’ultima caratteristica può rivelarsi assai utile per l’utente poco avvezzo alle nuove tecnologie. Infatti, consiste nel servizio premium di assistenza all’uso e configurazione di smartphone e tablet per i clienti TIM 60+,, che consente di avere sempre un esperto al proprio fianco in grado di collegarsi da remoto e di operare direttamente sul dispositivo. Per richiedere assistenza, occorre chiamare il numero verde 800.500.500 e navigare all’interno della voce assistenza tecnica e commerciale per attivare e sfruttare il servizio. Altrimenti, si può scaricare l’App doctorTIM per Android, IoS per prenotare subito il servizio assistenza.

Interessante è anche notare il servizio TIM Safe Web Plus per la sicurezza della navigazione. Ci riferiamo al servizio che consente di proteggere automaticamente la navigazione degli utenti di età avanzata, ma anche dei più giovani, contro le minacce del web come siti malevoli e phishing. Inoltre è bloccata l’attivazione di servizi a pagamento.

Offerte TIM cellulare: promozioni speciali

Le offerte TIM non si riferiscono soltanto alle tariffe base: sussistono anche offerte speciali, vale a dire specifiche promozioni rivolte ad alcuni clienti, come ad es. coloro che eseguono la cd. portabilità. Ci riferiamo alle offerte solo Giga: nei confronti di alcuni clienti selezionati, TIM sta proponendo la possibilità di attivare nuove opzioni per accrescere i GB disponibili. Non è però possibile scegliere l’offerta – selezionata da TIM – ma le opzioni sono quelle che seguono in questa sintetica rassegna:

Giga Illimitati White: 600 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 4,99€ al mese;

G.iga Illimitati Green: 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 1,99€ al mese;

Giga Illimitati Red: 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 2,99€ al mese;

Giga Illimitati Black: 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 9,99€ al mese;

Illimitati Silver: 500 Giga in 4G e streaming video in qualità HD a 14,99‘ al mese;

Giga Illimitati Gold: 500 Giga in 4G e streaming video in qualità HD a 19,99 euro al mese.

Offerte TIM 5G: quali sono e i loro costi

Da qualche anno TIM è attiva anche con la innovativa rete 5G (velocità fino a 2 gbps). Si tratta di una tecnologia dati superiore, che offre prestazioni di rete mobile fino a 10 volte superiori a quelle ordinarie. Insomma, qualità della rete e della navigazione beneficiano di questa nuovissima tecnologia, con prestazioni al di sopra della media attuale. Accennate già poco sopra, vogliamo sottolineare nuovamente le 3 offerte TIM al momento previste. Ciò al fine di distinguerle nettamente dalle altre offerte TIM.

TIM Super YOUNG 5G, caratteristiche chiave

Costo 11,99 euro al mese;

50 Giga veloci;

Minuti e SMS ILLIMITATI;

Giga ILLIMITATI per Social, Chat, gaming, Musica e e-learning;

TIMGAMES e TIMMUSIC inclusi

TIM Super 5G, caratteristiche chiave

Costo 19,99 euro al mese;

100 Giga;

Minuti E SMS ILLIMITATI;

Accesso prioritario al 119 e alla rete TIM;

MULTISIM per condividere i Giga;

TIMMUSIC incluso.

TIM Super Unlimited 5G, caratteristiche chiave

Costo 39,99 euro al mese;

Giga Veloci Illimitati fino a 2Gbps;

Minuti e SMS Illimitati;

Roaming UE incluso;

Servizio TIMMUSIC;

TIM Multisim, ossia la possibilità di condividere i Giga dell’offerta con un’altra SIM ed utilizzarli su due dispositivi contemporaneamente senza costi ulteriori;

Minuti verso l’Estero: 250 minuti.

Offerte TIM 5G: le località in cui la nuova rete è operativa

La nuova rete 5G TIM è già disponibile nelle principali città, ma si sta allargando sempre di più in tutta la penisola. Ecco l’elenco delle città al momento coperte dalla tecnologia 5G: Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Verona, Ferrara, Benevento, Ivrea.

Mentre di seguito ecco le località turistiche in 5G: Cortina, Sanremo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino. Altre località in 5G: Crosio della Valle, Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro, Osio Sotto. Ovviamente l’elenco è in continuo aggiornamento.

Offerte TIM, il servizio TIM Safe Web Plus: come funziona?

Parlare di offerte TIM significa altresì prendere in considerazione l’utile servizio denominato ‘TIM Safe Web Plus’, ossia la protezione per navigare in sicurezza con il proprio smartphone. Questo servizio si rivela assai efficace contro attacchi di malware e phishing, per la tutela della privacy e delle transazioni. Infatti, al solo costo di 1,99 euro al mese, il cliente può contare sulla protezione della rete TIM, ossia un servizio che garantisce lo smartphone e tutti gli eventuali altri dispositivi (quali tablet e PC) collegati ad internet attraverso la propria linea mobile.

Una volta attivato, il servizio non consente di raggiungere siti ritenuti dannosi; siti contraffatti che hanno la finalità di sottrarre informazioni personali riservate (phishing) e abbassa la diffusione dei malware. Ancora, gioca a favore di questo servizio, il fatto che non è necessaria alcuna configurazione sullo smartphone. Anzi, le funzionalità di TIM Safe Web Plus scattano ancora prima che sia stabilita la connessione al sito web richiesto. Inoltre, il servizio può essere personalizzato, in modo da farlo corrispondere alle proprie specifiche esigenze. Collegata al servizio, c’è la console di controllo, nel quale l’utente può visualizzare i report delle minacce rilevate, oltre a impostare il servizio in totale libertà.

Offerte TIM, servizio PEC ad hoc: di che si tratta?

Come abbiamo avuto modo di notare finora, il pacchetto offerte TIM è davvero ampio, specialmente se confrontato con quello della concorrenza. Ecco perchè appare opportuno ricordare che, nel quadro delle offerte TIM previste in catalogo, vi è anche il servizio PEC apposito.

Ci riferiamo a TIM PEC, ossia la Posta Elettronica Certificata di TIM con 2GB di spazio. Al costo di 0,99 euro al mese, essa comporta la possibilità di inviare e-mail con valore legale da casa e in mobilità attraverso l’app dedicata, con Antivirus, Antispam e notifica ricezione via SMS. Ecco di seguito riassunti i vantaggi del servizio TIM PEC:

Mail con valore legale: possibilità di invio mail con lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno, senza andare presso gli uffici delle poste;

Possibilità di usare TIM PEC da casa e in mobilità;

Ecosostenibilità: zero utilizzo di carta e risparmio di tempo;

Spazio e Sicurezza: la casella TIM PEC dà 2 GB di spazio ed è fornita di Antivirus e Antispam;

Possibilità di ricevere le notifiche di ricezione email pec senza costi ulteriori con sms o mail di posta ordinaria;

Tanti destinatari con un solo invio: possibilità di inviare una PEC fino ad un massimo di 1000 destinatari.

Come accennato, il servizio in questione appare particolarmente interessante anche sul piano dei costi: si tratta di 0,99€/mese con addebito sul credito telefonico della linea mobile TIM. Un’offerta oggettivamente conveniente.

LEGGI ANCHE >>> Conto corrente BPER On Demand, caratteristiche, costi ed opinioni dei clienti

Le opinioni dei clienti sulle offerte TIM cellulare: pro e contro

Come al solito, vedremo in conclusione quelli che sono alcuni dei pareri e dei commenti più interessanti dell’utenza, onde chiarire con nettezza punti a favore e eventuali punti a sfavore dell’offerta TIM cellulare. Ciò come al solito al fine di contribuire ad orientare l’utente verso la miglior scelta per le proprie esigenze.

I pareri positivi sulle offerte TIM cellulare

In effetti, è possibile rintracciare diverse opinioni che tracciano un quadro tutto sommato positivo delle offerte TIM cellulare, almeno secondo una parte degli utenti. C’è ad esempio chi ha elogiato la copertura a suo dire eccezionale, con costi tutto sommato moderati, se collegati alla qualità del servizio e alle alternative offerte dalla concorrenza. Apprezzati anche i molti giga, i minuti illimitati e l’estrema varietà di offerte TIM disponibili in catalogo, in grado di soddisfare le esigenze dei giovani e dei meno giovani. Insomma, la personalizzazione non può che piacere all’utenza che resta comunque ampia in Italia.

Rintracciabili altresì anche pareri positivi per quanto attiene all’assistenza clienti: infatti, più d’uno ne ha apprezzato la velocità e la preparazione nel chiarire dubbi e risolvere problemi. Elogi anche per servizi complementari come quelli che abbiamo citato poco sopra, ossia il servizio PEC e Safe Web Plus, che comportano costi valutati tutto sommato moderati, vista l’utilità. Pareri buoni anche con riferimento alla copertura 5G sempre più estesa, che rende le offerte TIM certamente all’avanguardia per buona parte dell’utenza.

I pareri negativi sulle offerte TIM cellulare

Nessun operatore è però esente da critiche, e questo vale anche per TIM. Ecco allora che qualche opinione non confortante è rintracciabile, al pari dei commenti positivi. Per esempio, c’è chi ha puntato il dito proprio contro il servizio assistenza clienti: cortesia, disponibilità e preparazione non sarebbero sempre all’altezza del marchio TIM. Altri utenti hanno segnalato una non sempre buona qualità della connessione internet, con la conseguenza che non sempre è agevole navigare. Altri ancora hanno sottolineato le difficoltà che emergono a recedere dal contratto, con costi comunque da pagare anche per i mesi restanti.

Non pochi utenti hanno segnalato guasti nelle linee, non prontamente riparati e altri ancora hanno segnalato che è necessario essere sempre attenti a leggere tutti i termini e condizioni scritti in minuscolo, perchè talvolta nasconderebbero elementi non pubblicizzati in modo molto nitido. C’è poi chi rileva amaramente che, dopo aver sottoscritto un contratto, gli operatori cominciano a martellare con internet a casa o piani per i cellulari di vario tipo, nonostante il ‘Nego il Consenso’ barrato sui contratti. Ma è anche vero che si tratta in gran parte di critiche già espressa dall’utenza anche di altre compagnie, quasi a voler ribadire che se vi sono ‘zone d’ombra’ nelle offerte delle compagnie telefoniche, queste non differiscono granchè da una compagnia all’altra.