Iliad è un operatore che ha rivoluzionato il settore della comunicazione. La società è presente con due sedi principali a Roma e Milano e ha 10 ulteriori uffici in Italia. Si distingue per l’offerta Iliad cellulari, certamente degna di nota.

Oggi molti possessori di un cellulare o smartphone hanno deciso di abbandonare il loro operatore telefonico per passare ad Iliad. Il motivo è tutt’altro che oscuro: basti pensare alla convenienza dei costi legati alle offerte Iliad. La compagnia francese ha impiegato pochi anni per farsi conoscere anche nel nostro Paese, grazie a tanti vantaggi che hanno convinto un numero sempre maggiore di clienti. Per Iliad elemento chiave del successo è il piano offerte generose con tariffe garantite per sempre, ma anche la tecnologia: pensiamo alle Simbox, i distributori digitali di SIM con i quali è possibile sottoscrivere l’offerta Iliad in soli 3 minuti, dunque con estrema praticità e velocità per il cliente.

Qui di seguito intendiamo analizzare nei punti cruciali l’offerta Iliad attiva in queste settimane: ci soffermeremo sui vantaggi ma anche sulle opinioni dei clienti, onde capire se veramente vi sono soltanto lati positivi; o se invece la clientela ha individuato qualche punto debole. Facciamo chiarezza.

Iliad: una società ben strutturata

Prima di vedere un po’ più da vicino l’offerta Iliad, vediamo in sintesi chi è Iliad e come si distingue dagli altri operatori presenti sul mercato. Iliad – come accennato – è una società francese, proprietaria dell’operatore francese Free Mobile, che da qualche anno ha lanciato un nuovo gestore di telefonia anche nel nostro paese. Infatti, la fusione tra Wind e 3 Italia, la cui joint venture è stata ultimata nel 2016, ha lasciato un “posto libero” nel mercato della telefonia in Italia. Ecco allora la comparsa di Iliad, che ha saputo sfruttare l’occasione: oggi è il quarto operatore italiano, con indici positivi e numeri in continua crescita. Da notare che l’operatore ha scelto di conservare il nome dell’azienda e di non adottare il marchio Free come in Francia.

Iliad è dunque un nuovo operatore mobile del panorama italiano e, fin dall’inizio, ha inteso porre l’accento sulla chiarezza e la trasparenza nei confronti dei clienti: il giovane CEO Benedetto Levi negli incontri pubblici ha spesso ricordato che, a differenza dei suoi rivali, l’offerta Iliad non comporterà mai costi nascosti (servizi segreteria telefonica, Mi chiami, ecc.) e si focalizzerà su tariffe economiche e comunque a basso costo rispetto ai concorrenti. In pochi anni, Iliad ha saputo conquistare più di 6 milioni di clienti nella penisola: infatti, l’annuncio dell’arrivo ufficiale in Italia è stato fatto il 29 maggio 2018 e i primi negozi e SIMBox hanno aperto proprio quel giorno. Da rimarcare che all’epoca la rete era invero attiva già da qualche mese ma non era possibile acquistare SIM.

LEGGI ANCHE >>> Bitcoin, Amazon apre ma con riserva: nuovo crollo delle cripto

Offerte Iliad: chi è Iliad e come opera nel settore delle telecomunicazioni

Attenzione ai dettagli: Iiad è un vero e proprio gestore mobile, pertanto da distinguere in maniera netta rispetto alle altre compagnie telefoniche minori, denominate MVNO (operatori virtuali). Iliad, come si dice in gergo, non è un ‘virtuale’. Infatti, mentre i virtuali fanno comunque riferimento alle reti dei maggiori gestori per offrire telefonate e connessione web, e di fatto vi si appoggiano, Iliad è un gestore del tutto autonomo per funzionamento. Non a caso è dotato di proprie infrastrutture indipendenti.

L’offerta Iliad fa riferimento ad una rete integralmente di nuova generazione che garantisce la copertura della compagnia transalpina su tutto il territorio nazionale. Certamente, per questi primi anni di vita, con il fondamentale supporto del roaming di un gestore già presente sul mercato. E, per quanto riguarda Iliad, l’operatore partner è WindTre. Da sottolineare che l’iter del cd. ‘roaming nazionale‘ è stato comune a tutti i nuovi gestori mobili del Paese. Pertanto, nulla di nuovo da questo punto di vista.

La rete di Iliad è totalmente 4G, ma l’azienda ha già acquisito le doverose licenze per lo sviluppo delle tecnologie 5G con una rete di quinta generazione mobile, tutta proprietaria, che ha fatto il suo esordio alla fine dello scorso anno. Il nuovo gestore, grazie all’innovativa offerta Iliad, ben lontana dai canoni a cui ci aveva abituato la triade Tim; Vodafone e Wind Tre ha fatto e sta facendo tuttora una concorrenza senza esclusione di colpi. In virtù di valori come chiarezza e della trasparenza, e soprattutto offrendo tariffe semplici; senza costi nascosti e mille clausole celate tra le carte.

Offerta Iliad: le tariffe 2021 aggiornate