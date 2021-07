Il conto corrente BPER On Demand è prodotto di punta di questa importante banca con origine in Emilia Romagna. Flessibilità e facilità d’uso sono parole d’ordine, ma davvero ha convinto tutti?

In molti luoghi d’Italia è possibile trovare per strada una filiale del Gruppo BPER (Banca Popolare dell’Emilia Romagna), ossia l’istituto che ha di fatto ha assorbito Unipol Banca.

L’offerta complessiva del Gruppo appare tra le più articolate nel panorama degli operatori di banca, ma soprattutto rileva per quanto riguarda il prodotto conto corrente BPER On Demand.

Parlarne di seguito è essenziale giacchè il conto corrente è sempre più negli anni una prerogativa per il risparmiatore medio italiano. Tramite il c/c, la finalità principale è mettere al riparo la propria liquidità, accreditando anche i redditi legati allo stipendio, per far fronte a momenti di difficoltà economica o spese d’emergenza. I conti correnti oggi appaiono sempre più flessibili e modulabili in base alle diverse esigenze di una eterogenea clientela.

E appunto, come vedremo tra poco, tra le offerte commerciali è possibile individurare il conto corrente BPER Banca, vale a dire una soluzione innovativa e versatile che include tutte le funzionalità necessarie a mettere in sicurezza i propri risparmi e compiere le operazioni più comuni. Presente anche per minori, il conto BPER Banca è un prodotto efficiente e professionale, ma prima di dare luogo alla sottoscrizione del relativo contratto, è opportuna una attenta valutazione sulle sue caratteristiche, al fine di determinarne la convenienza effettiva per ciascun privato.

Conto corrente BPER: il contesto di riferimento e la fusione BPER-Unipol

Prima di soffermarci nel dettaglio sull’offerta di conto corrente BPER On Demand, dobbiamo notare che quasi un paio d’anni fa è avvenuta la fusione tra BPER e Banca Unipol.

L’accordo fu stretto il 15 novembre 2019, e comportava l’incorporazione di Unipol Banca in BPER Banca. Iscritto negli uffici del Registro delle Imprese delle società appena tre giorni dopo, è diventato effettivo dal 25 novembre dello stesso anno.

E’ interessante fare chiarezza su questo punto: infatti, proprio dal 25 novembre 2019, i rapporti che erano anteriori alla fusione dei due istituti bancari continuano in BPER Banca, con conseguente decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione. E ricordiamo che non molto indietro nel tempo, ossia nel 1998 prese vita Unipol Banca, l’azienda bancaria del gruppo assicurativo Unipol, che oggi appunto fa parte di BPER e che ha cessato di esistere come entità ‘autonoma’. All’epoca Unipol decise di costruire una propria banca per conglomerare un modello di business banca-assicurazione. Ricordiamo che tuttora Unipol resta un influente soggetto del mondo delle assicurazioni, leader in Italia nei rami Danni e in particolare nella RC.

Conto corrente BPER: la nascita e i valori del Gruppo BPER

Il Gruppo BPER Banca nasce nel 1992 per iniziativa di BPER Banca. La finalità primaria è quella di creare una realtà in cui ciascuna banca possa sfruttare le sinergie di un grande Gruppo, conservando però autonomia operativa e radicamento territoriale.

Come si può leggere nel sito web ufficiale, serietà, trasparenza e professionalità sono i valori ispiratori del “modo di fare Banca” del Gruppo BPER, con l’intenzione di favorire in tutti i contesti il piccolo risparmio delle famiglie e le risorse delle imprese. Ciò può avvenire concependo l’esercizio del credito come mezzo di sviluppo e di promozione del territorio. Si tratta di un modello già visto quando abbiamo affrontato le offerte di altri istituti di credito.

In estrema sintesi, ricordiamo che il Gruppo BPER Banca è oggi una realtà solida, con due Banche commerciali, tutte autonome e ben radicate nei loro territori di riferimento. Ma il Gruppo BPER è assai articolato perchè oltre agli istituti di credito, include anche varie società prodotto (risparmio gestito,; credito personale; leasing e factoring) e strumentali.

Non è finita qui: Gruppo BPER Banca sfrutta altresì una consolidata rete di partnership e partecipazioni, alcune di controllo, in istituzioni finanziarie all’estero. Questi rapporti sono importanti dal punto di vista ‘strategico’ perchè, attraverso “Italian desk” ad hoc, il Gruppo è in grado di fornire un supporto operativo efficace a tutte le aziende italiane impegnate in processi di internazionalizzazione.

I numeri parlano a favore di BPER e della sua offerta di conto corrente BPER: il Gruppo ha fatto presa sui cittadini, essendo oggi il terzo a livello nazionale, e potendo contare su più di 1.500 filiali sparse in tutta la penisola.

Conto corrente BPER On Demand: di che si tratta?

Dopo queste doverose premesse, prendiamo in considerazione l’offerta di conto corrente BPER On Demand: si tratta di un nuovo conto corrente sempre più digitale e rivolto in special modo ai giovani. Si tratta di un prodotto pensato proprio con riferimento alle giovani generazioni, per offrire loro funzionalità e vantaggi al passo con i tempi: il chiaro obiettivo è la fidelizzazione della nuova clientela in prospettiva del futuro.

Ecco perchè il solido Gruppo bancario dell’Emilia-Romagna dà la possibilità di aprire un conto corrente base, economico e dal canone scontabile, con la facoltà di personalizzarlo con pacchetti supplementari. Ciò fa sì che il conto sia più funzionale, comodo e meno costoso. E, in ogni caso, i pacchetti sono molto efficaci per chi ha l’esigenza di allargare la propria operatività e intende risparmiare sulle operazioni. Anche in lassi di tempo ridotti.

In linea generale, possiamo affermare che il conto corrente BPER On Demand rappresenta una soluzione ibrida, mirata a chi non vuole perdere del tutto il contatto con la filiale, ma al contempo intende controllare il proprio conto attraverso i servizi dell’Internet Banking e dell’app dedicata. Ciò ovviamente in qualsiasi luogo e momento, bastando una connessione web attiva.

Di seguito, come accennato, ci soffermeremo sull’offerta principale di c/c, ossia quella ‘On Demand’, ma ricordiamo che il conto corrente BPER è presente in più formule diverse. Eccole di seguito:

conto On Demand personalizzabile;

conto Base;

conto/libretto Grande 0-12;

conto 13-17 anni.

Più formule di conto corrente BPER per accontentare tutti

Gli ultimi due conti sono esplicitamente mirati ai minori e a consentire loro – tramite il supporto dei genitori – di accrescere la cd. l’educazione finanziaria, in modo da trovarsi già preparati nella maggiore età con la gestione del conto corrente ordinario.

E oltre a queste 4 formule citate, è disponibile il Servizio Di Più, che consente di rendere più redditizia l’offerta prescelta. Come già visto nello schema di offerte di varie altre realtà bancarie, in tutte le formule sono comunque inclusi i servizi di internet banking ed è possibile aggiungere la carta di debito BPERCard, su circuito internazionale V-Pay e con funzione contactless, oggi sempre più utilizzata.

C’è anche da dire che BPER aderisce, come tanti altri istituti, al Fondo interbancario per la tutela dei depositi, e perciò l’istituto offre a ciascun correntista una copertura assicurativa fino a 100.000 euro in caso di gravi difficoltà finanziarie e di insolvenza della banca.

Conto corrente BPER ‘Di base’: come funziona?

Il conto ‘Di base’ si può trovare nel catalogo offerte della generalità delle banche. Si tratta di un conto pensato per chi ha un’operatività essenziale o comunque limitata alle funzioni fondamentali e dunque non ha un rapporto stretto con la propria banca.

Il cd ‘Conto di Base’ è stato pensato per venire incontro alle fasce della popolazione economicamente più deboli. E’ regolamentato ai sensi degli articoli 126-noviesdecies e seguenti del D.Lgs. n.385/1993 (Testo Unico Bancario) e del relativo decreto di attuazione (Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 70/2018).

Detto prodotto non va assolutamente confuso con il conto corrente BPER On Demand, giacchè include, ad un canone onnicomprensivo, un pacchetto di strumenti e servizi essenziali: dalla carta di debito all’accredito dello stipendio/pensione; dal pagamento di bollette ai bonifici; al versamento contanti e alle informazioni su saldo e movimenti. E’ possibile anche la domiciliazione utenze e il pagamento illimitato con F24.

Occorre rilevare che per coloro i quali appartengono alle fasce socialmente svantaggiate il conto è a zero canone e non comporta il pagamento dell’imposta di bollo, che quasi sempre troviamo tra le spese inerenti il contratto di conto corrente. In particolare, per i pensionati che ricevono un trattamento pensionistico fino a 18.000 euro all’anno lordi (tredicesima inclusa), è a canone azzerato.

Conto corrente BPER On Demand: caratteristiche, costi e funzionalità