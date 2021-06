Comprare dei vestiti, ordinare del cibo ed ancora tanto altro, possiamo fare tutto online, adesso, anche noleggiare un’auto

L’Italia è sempre più all’avanguardia per quanto riguarda il mondo automobilistico. Se Roma si prepara ad accogliere solo elettrico dal 2030, Milano è la prima città del Paese ad accogliere Virtuo.

Si tratta di un’iniziativa nata in Francia nel 2016, che promuove il noleggio di auto online. Il successo di questa società è sì nato proprio in Francia, tra Parigi, Marsiglia e Lione, ma ha anche già passato i confini raggiungendo Madrid, Londra, Manchester, Edimburgo, Barcellona ed ora appunto, Milano.

Leggi anche>>> Posso guidare col braccio fuori dal finestrino? Certo, se voglio una bella multa

Noleggiare l’auto dal cellulare: ora possiamo

Virtuo, offre veicoli dell’azienda Mercedes-Benz che vengono accuratamente sanificati al termine di ogni noleggio. Quello della società francese, è a tutti gli effetti una novità futuristica nel mondo del noleggio delle macchine, che mai prima d’ora era totalmente digitalizzabile. Infatti basta scaricare l’applicazione e da lì potremo scegliere l’auto, pagare e poi andare comodamente in una stazione della città per prendere la vettura. In questo caso, possiamo farlo a Milano.

A proposito di futuro ed automobili, se doveste partire per le vacanze con l’auto elettrica, ecco come tenerla sempre carica. Karim Kaddoura, tra i co-fondatodi di Viruo, ha dichiarato, a proposito dell’acquisizione della prima città italiana: “Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di Virtuo in Italia e di offrire ai milanesi e ai turisti che speriamo possano tornare numerosi in città, la possibilità di utilizzare un nuovo servizio di mobilità interurbana”.

Leggi anche>>> Si alza il sipario sui saldi estivi 2021: ecco le date da segnare sul calendario

Inoltre, Virtuo offre anche l’opzione Virtuo Delivered, praticamente un delivery per le auto, con cui potremmo chiedere di ricevere l’auto desiderata, direttamente presso il nostro domicilio. A proposito delle ultime novità, infine, ha parlato anche responsabile flotte di Mercedes-Benz Italia, Christian Catini: “Siamo felici di inaugurare oggi insieme a Virtuo una nuova dimensione del noleggio a breve termine. Un’azienda giovane, ma già affermata in diverse città europee, che è stata in grado di coniugare un’esperienza premium, offerta anche attraverso una flotta interamente composta dall’ultima generazione di automobili della stella, con un servizio completamente digitalizzato e all’avanguardia”.