In arrivo i saldi estivi 2021, scopriamo le date da segnare sul calendario per non lasciarsi sfuggire alcuna occasione.

Con l’inizio dell’estate, gli amanti dello shopping si pongono la consueta domanda “quando partiranno i saldi estivi?”. Le svendite di fine stagione garantiranno occasioni di risparmio a cui è impossibile rinunciare ma rappresenteranno anche l’opportunità di distrarsi da un pesante anno di limitazioni e pensieri cupi. Rinnovare il guardaroba sarà come rinnovare lo spirito, quando potremo iniziare il cambiamento?

Inizio dei saldi estivi, ecco la data

I tanto attesi sconti dell’estate 2021 partiranno ufficialmente il 3 luglio. Ogni regione, però può agire in autonomia, anticipando o posticipando la data di partenza. Non è il caso della regione Lazio e di Roma, la città eterna. I saldi, infatti, inizieranno proprio il 3 luglio ma è possibile poter già trovare qualche occasione nei negozi. Gli esercenti, infatti, possono anticipare le vendite promozionali a partire dai trenta giorni precedenti la data ufficiale. Questo è quanto stabilisce il Testo Unico del Commercio approvato all’unanimità il 27 maggio 2020 dal Consiglio Regionale del Lazio.

Gli sconti coinvolgeranno il mese di luglio e quello di agosto con la speranza che le attività commerciali riescano a risollevarsi dopo un periodo buio dalle entrate molto limitate.

La decisione delle altre regioni italiane

Lombardia, Liguria, Puglia e Toscana hanno deciso di non anticipare la data di inizio dei saldi ma hanno acconsentito di effettuare le vendite promozionali nel mese di giugno. Riassumendo, le regioni che faranno partire i saldi dal 3 luglio e termineranno il 31 agosto sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

La Campania, il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna hanno stabilito il 3 luglio come data iniziale ma non hanno riferito un termine ultimo. Le province autonome di Trento e Bolzano hanno autorizzato gli sconti dal 16 luglio al 13 agosto mentre in Sicilia inizieranno il 1° luglio per terminare il 15 settembre.

In Toscana partiranno il 3 luglio e finiranno il 1° settembre. La Puglia ha preso, invece, una decisione particolare. Il periodo di riferimento è compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre. La Liguria, poi, ha indicato come date di inizio e fine il 3 luglio e il 16 agosto.