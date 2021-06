Quali sono le compagnie elettriche più convenienti che consentiranno di ottenere un risparmio nella bolletta?

L’Italia ha un record negativo, è il Paese europeo con le tariffe più alte dell’energia elettrica. Ricercare le compagnie elettriche più convenienti è, dunque, una priorità per tanti italiani che vorrebbero poter aprire la bolletta della luce con meno timore della cifra che si visualizzerà. Vagliando le offerte attualmente attive sul mercato, abbiamo selezionato le tre proposte più interessanti che meritano un approfondimento.

Enel Energia, la proposta per famiglie della nota compagnia elettrica

Grazie al mercato libero è possibile per il contribuente scegliere l’offerta che reputa migliore in relazione alle proprie esigenze familiari e di budget. Dato che i costi della luce sono alquanto elevati, una ricerca della proposta più idonea alla soddisfazione dei bisogni è fondamentale. Interessante è la tariffa di Enel Energia denominata E-Light rivolta alle famiglie che desiderano un approccio tradizionale alla bolletta.

E-Light è l’offerta digitale attivabile esclusivamente online dal prezzo semplice e fisso, bloccato per 12 mesi. Il costo riportato si riferisce alla componente energia e rappresenta il 34% circa della spesa totale in relazione all’elettricità. Parliamo di una soluzione monoraria dal prezzo di 0,063 euro/kWh. Il risparmio stimato è di circa 145 euro in un anno rispetto alla tariffa base Enel a maggior tutela. Da sapere che tale vantaggiosa proposta è rivolta solo a coloro che passano ad Enel da un’altra compagnia elettrica.

E.ON LuceClick e l’imperdibile Promo dell’estate 2021

Un’interessante offerta da valutare per risparmiare in bolletta è la proposta di E.ON denominata LuceClick. E’ possibile ottenere fino a 100 euro di sconto in bolletta in 24 mesi se l’attivazione è collegata all’installazione di un climatizzatore. Il costo previsto per la componente energia è di 0,0575 euro/kWh e la sottoscrizione potrà avvenire comodamente da casa, online. Questa promozione è, dunque, consigliata a chi desidera acquistare un climatizzatore e ammortizzare la spesa in bolletta e a chi vuole optare per una soluzione green. E.ON, infatti, garantisce che la produzione di energia elettrica proviene da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Hera Comm, la proposta di energia verde tra le compagnie elettriche

Hera Comm punta alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente. La proposta prevede energia elettrica 100% sostenibile, la possibilità di scegliere il proprio profilo di consumo e di optare per l’opportunità di veder scendere il prezzo della luce decidendo di aumentare la durata della fornitura. Se si aggiunge al contratto una delle Soluzioni Sostenibili si potrà ricevere un bonus iniziale di 20 euro. La tariffa prevede un costo di 0,0869 euro/kWh per 30 mesi, importo flessibile in base alle scelte contrattuali che si faranno.

Hera Comm rappresenta la soluzione ideale per coloro che desiderano aiutare l’ambiente utilizzando energia che deriva da fonti rinnovabili e sfruttando gas naturale che prevede una compensazione delle emissioni CO2 con l’acquisto di crediti di carbonio certificati (volendo attivare un contratto relativo al gas).