Arriva l’estate e guidiamo con il braccio fuori dal finestrino spalancato: nulla di più errato, è ritenuto comportamento pericoloso

Quante volte sbadatamente appoggiamo il gomito fuori dal finestrino, assumendo alla guida, una posa rilassata? Sapevate che il codice della strada ha in serbo qualcosa anche per chi compie questo gesto? Perché effettivamente, viene classficato come “non sicuro”.

Potremmo ricevere una multa. Al di là del fatto che magari proveremo a contestarla o meno, la possibilità non è da escludere. Per il resto, tutto è contestabile, anche alcuni tipi di multe da autovelox, lo sapevate? Facciamo il punto della situazione.

Braccio fuori dal finestrino: perché non è una buona idea

Partiamo da un presupposto quanto mai vero: polizia e carabinieri difficilmente ci fermano per multarci, solo perché avevamo il braccio fuori. Il problema è che qualora un ufficiale avesse voglia di farlo, saremmo nel torto. Se abbiamo passato tanti mesi riuscendo ad evitare le multe da coprifuoco, regola che sta per sparire, finalmente, sarebbe un peccato riceverne una solo per il nostro stile di guida. La legge prevede che il conducente di fatto, possa sempre compiere qualsiasi manovra adatta alla sua sicurezza e quella degli altri, per questo non bisogna tenere un braccio lontano dallo sterzo.

Basterà pensare che quando siamo alla guida, non ci è consentito usare il cellulare, se non tramite viva voce, proprio perché non bisogna avere le mani lontano dal volante. Quindi, anche se nessuna regola della strada parla di “Braccio fuori dal finestrino”, tutto ci porta a capire che non siamo in regola quando compiamo questo gesto.

E quindi meglio sapere, qualora ci piacesse tanto guidare ad una mano, a cosa andremo incontro. Secondo l’articolo 141 del Codice della strada, la multa per questo tipo di comportamento errato, può andare da 42 euro, fino a 173 euro. Da sapere anche che se non stessimo compiendo altro di pericoloso al momento del fermo, il semplice tenere il braccio fuori non è sinonimo di decurtazione dei punti della patente.