Ex ballerino, noto per ricoprire il ruolo di opinionista a Uomini e Donne, ecco quanto guadagna Gianni Sperti. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Noto al grande pubblico per essere stato il ballerino professionista di molte trasmissioni televisive, Gianni Sperti è anche l’ex marito di Paola Barale. Tra gli opinionisti più apprezzati di Uomini e Donne, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Gianni Sperti: chi è, altezza, carriera

Nome: Gianni Sperti

Altezza: 175 cm

Peso: 70 kg

Data di nascita: 12 aprile 1973

Luogo di nascita: Manduria in provincia di Taranto

Nato a Manduria il 12 aprile 1973, Gianni Sperti è alto 175 cm, pesa 70 kg ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Sin da piccolo ha mostrato una grande passione per il mondo della danza, studiando dapprima rock acrobatico e poi, a partire dall’età di 16 anni, anche danza classica e danza moderna. Comincia a fare provini per la televisione, riuscendo nel 1995 a far parte dei ballerini di La Sai L’Ultima?.

Tra il 1995 e il 1996 ha fatto parte dei corpi di ballo di alcune trasmissioni di Canale 5, come Stelle sull’acqua e Il grande bluff. Da settembre 1996 fino a dicembre del 2000 è il primo ballerino di Buona domenica, ruolo che ha mantenuto fino al dicembre del 2000. Ma non solo, ha anche partecipato al film Milonga, con Claudia Pandolfi e Giancarlo Giannini.

Il 1997, inoltre, è stato primo ballerino della trasmissione Ballo amore e fantasia. Nei primi anni del 2000 diventa opinionista del programma Uomini e Donne, di Maria De Filippi. Ruolo che ricopre ancora tutt’oggi. Ma non solo, nel 2005 ha partecipato al reality La Talpa risultandone vincitore. Dal 2006 al 2009, inoltre, ha ricoperto il ruolo di ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Gianni Sperti: vita privata, ex moglie, fidanzata, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Gianni Sperti si sa davvero ben poco. Non sono disponibili, quindi, informazioni in merito alla sua attuale situazione sentimentale. Volgendo uno sguardo al passato, comunque, è noto che l’opinionista di Uomini e Donne sia stato sposato con Paola Barale. I due sono convolati a nozze nel 1998, per poi decidere di divorziare nel 2002.

A proposito della fine del matrimonio, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Novella 2000, lo stesso Sperti ha dichiarato: “Non ho molto da aggiungere a quanto detto in altre occasioni. Ognuno di noi ricorda quello che vuole ricordare, ognuno è libero di avere ricordi positivi o ricordi negativi. A me restano solo ricordi positivi. Quando mi capita di pensarci, perché poi non è che sto tutti i giorni a pensare a vent’anni fa, ho solo ricordi positivi. Ma tutti hanno il diritto di vivere e pensare quello che gli pare“.

Gianni Sperti: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Gianni Sperti. A tal proposito, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, così come riportato qualche tempo fa dal portale FidelityHouse, per ricoprire il ruolo di opinionista a Uomini e Donne percepirebbe circa due mila euro.

Non è dato sapere, però, se tale cifra si riferisca a puntata oppure a registrazione. In quest’ultimo caso, infatti, si parla di due puntate che vengono trasmesse in giorni diversi. A conti fatti, quindi, ogni mese riuscirebbe a portarsi a casa tra gli 8 mila e i 16 mila euro. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili notizie certe in merito ai guadagni di Gianni Sperti.

