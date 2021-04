Erede della dinastia dei Savoia e noto personaggio televisivo, ecco quanto guadagna Emanuele Filiberto. Svelata la cifra che non ti aspetti.

Emanuele Filiberto è il nipote di Umberto II di Savoia, ultimo re d’Italia. Erede della dinastia dei Savoia, nel corso degli anni si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico in veste di personaggio televisivo. Ha infatti preso parte a numerosi programmi, come ad esempio Amici. Ma non solo, è particolarmente seguito anche sui social e per questo non stupisce il fatto che siano in molti a chiedersi, ad esempio, a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Emanuele Filiberto di Savoia: chi è, altezza, carriera

Nome: Emanuele Filiberto Umberto Reza Ciro René Maria

Altezza: 180 cm

Peso: 79 kg

Data di nascita: 22 giugno 1972

Luogo di nascita: Ginevra

Nato a Ginevra il 22 giugno 1972, Emanuele Filiberto di Savoia è alto 180 cm, pesa 79 kg ed è del segno zodiacale del Cancro. Unico figlio di Vittorio Emanuele di Savoia e Marina Ricolfi Doria, è l’erede della dinastia dei Savoia. È cresciuto in Svizzera e dopo aver conseguito il diploma scientifico a Losanna, ha frequentato l’Università di Ginevra, iscrivendosi prima ad architettura e in seguito finanza. Ha lavorato come consulente finanziario e a soli 26 anni ha dato vita al fondo d’investimento Altin. Ha lavorato quindi per Republic National Bank e in seguito per la Syz Bank.

A causa del regime di esilio previsto per i discendenti maschi di Casa Savoia, Emanuele Filiberto ha fatto il suo primo ingresso in Italia soltanto nel 2002. Da quel momento è riuscito a farsi apprezzare anche nel nostro Paese, grazie alla sua partecipazione a vari programmi televisivi. Nel 2008, ad esempio, fa parte della giuria del talent show Il ballo delle debuttanti su Canale 5. Nel 2009, invece, partecipa in qualità di concorrente alla quinta edizione di Ballando con le stelle, dove vince, in coppia con la maestra di ballo Natalia Titova.

Ma non solo, nel 2010 ha partecipato con Pupo e con il tenore Luca Canonici al Festival di Sanremo, esibendosi con il brano “Italia Amore mio”. L’anno seguente, invece, prende parte, come ospite, a L’Isola dei famosi, per poi segnare il suo debutto anche nel mondo del cinema grazie al film “Vacanze di Natale a Cortina“. Nel 2012 conduce la prima edizione di Pechino Express, mentre nel 2015 è stato uno dei concorrenti della terza edizione del talent show Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci. Ma non solo, nel 2019 ha preso parte, sempre in qualità di concorrente, ad Amici Celebrities, mentre nel 2021 fa parte della giuria del serale di Amici, assieme a Stefano De Martino e Stash Fiordispino.

Emanuele Filiberto di Savoia: vita privata, figlie, moglie

Vista la sua storia, è facile intuire come la vita privata di Emanuele Filiberto di Savoia abbia da sempre attirato l’interesse delle pagine di cronaca rosa. A tal proposito bisogna sapere che l’erede dei Savoia è sposato dal 2003 con l’attrice Clotilde Courau. Dalla loro storia d’amore sono nate le figlie, Vittoria Chiara nel 2003 e Luisa nel 2006.

Una storia d’amore che continua a far sognare, con Emanuele Filiberto che ha dichiarato, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine francese Gala, come con “Con Clotilde, come tutte le coppie, abbiamo avuto i nostri alti e bassi. Ma siamo sempre riusciti a trovare il modo di ascoltarci e di dialogare. Davvero, ci diciamo sempre tutto“.

Emanuele Filiberto di Savoia: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Emanuele Filiberto di Savoia. A tal proposito, però, circolano varie indiscrezioni. Come riportato dal sito Money, ad esempio, sembra che l’erede della dinastia reale abbia percepito ben 350 mila euro per partecipare a Ballando con le stelle.

Dopo la confisca dei beni sancita dalla Costituzione, inoltre, la famiglia Savoia non dovrebbe possedere nulla dell’eredità reale. A TV Talk lo stesso Emanuele Filiberto di Savoia ha dichiarato di aver percepito 10 mila euro a puntata. Non è dato sapere, invece, quanto guadagni per ricoprire il ruolo di giudice del talent Amici, condotto ormai da anni con successo da Maria De Filippi.

Emanuele Filiberto di Savoia: Instagram e Facebook

Particolarmente seguito sui social, Emanuele Filiberto di Savoia ha un account sia su Instagram che su Facebook, attraverso i quali condivide spesso foto e video della sua vita sia privata che professionale.