Sembra impossibile, invece è tutto vero. Il canone Rai sarà soltanto un vecchio ricordo con questo televisore.

Incredibile ma vero, il canone Rai potrebbe presto diventare soltanto un vecchio ricordo. Una delle misure meno gradite dagli italiani, se non la più sgradita in assoluto. Una imposizione secondo molti, una tassa anacronistica secondo i più, qualcosa fuori dal tempo che non troverebbe più ragione d’essere oggi. Nel momento della sua nascita poteva essere considerata una patrimoniale, una sorta di tassa sulla ricchezza che colpiva chi aveva un televisore in casa.

Oggi i tempi sono cambiati ed avere una tv non vuol dire essere ricchi oppure in ogni caso non avere problemi di natura economica, quindi, oggi, questo tipo di impegno da parte degli italiani, è da molti considerato inutile. Oggi, con l’idea del Governo Renzi, qualche anno fa, di abbinarla alla bolletta dell’energia elettrica, molti italiani sono di fatto costretti a pagarla, loro malgrado. La presenza di una tv in casa, implica l’obbligo del pagamento della tassa.

Canone Rai: il Nixev N400 consentirà agli italiani di interrompere i pagamenti

Una smart tv, il futuro insomma, una televisione collegata direttamente al web capace di intrattenerci anche attraverso l’utilizzo di apposite app. Ogni piattaforma web sarà dunque fruibile direttamente da casa nostra. Piccoli abbonamenti, piccole quote per accedere a tutti i contenuti che vogliamo. In quest’ottica, viene da se pensare che pagare il canone Rai sarebbe inutile, ma purtroppo non è cosi, non tutti i televisori, di fatto, lo consentono.

La Nixev N400, Smart Tv tutta italiana, invece, non disponendo di un sintonizzatore radio metterebbe l’utente in condizioni di non pagare il canone Rai, il trucco è tutto qui. Attraverso le funzionalità smart, la tv ci consente di guardare quei programmi che solitamente paghiamo attraverso il canone, in totale libertà.

Il trucco è tutto qui, semplicemente un apparecchio che ti consente di bypassare in un certo senso, l’obbligo. Una assoluta novità che di questi tempi no può certo che far piacere agli italiani.