Auto in sosta e freno a mano, le direttive sono chiarissime e i rischi di una multa alti

Quando l’auto è in sosta bisogna mettere il freno a mano anche se ci si trova in un’area pianeggiante. Ci sono eccezioni alla regola?

Per sosta si intende una sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo. Il motore si spegne e il conducente può anche allontanarsi dall’auto. Per la sicurezza stradale è necessario mettere il freno a mano. In caso contrario scattano le sanzioni.

Occorre distingue tra fermata e sosta. Nel primo caso la sospensione della marcia è temporanea e serve per compiere un’azione di breve durata. Parliamo di fermata, ad esempio, quando arrestiamo il veicolo per far scendere o salite un passeggero. La sosta, invece, può durare a lungo e prevede che il motore sia spento. Anche i cartelli stradali si differenziano in base alla tipologia di arresto.

Il divieto di sosta (cerchio rosso con interno blu e diagonale rossa) non impedisce la fermata mentre il divieto di fermata (cerchio rosso con interno blu e una x rossa) impedisce sia la sosta che la fermata. Il parcheggio dell’auto – quindi la sosta del veicolo – prevede che si inserisca il freno a mano pur trovandosi in una zona pianeggiante. Lo ha imparato a sue spese un’automobilista.

Multa se non si mette il freno a mano durante la sosta

La Polizia Municipale ha multato una donna per non aver inserito il freno a mano dopo aver parcheggiato l’auto. L’insegnante in pensione è stata sanzionata la notte di Ferragosto a Bergamo con una multa di 29,40 euro per aver infranto l’articolo 158 del Codice della Strada. “Il conducente deve azionare il freno di stazionamento e di regola deve aver cura di inserire il rapporto più basso del cambio di velocità“, così stabilisce l’articolo del Codice al fine di prevenire incidenti.

Non inserendo il freno a mano, infatti, basterebbero piccoli movimenti involontari del mezzo per provocare danni anche in situazioni apparentemente innocue. La pioggia o una minima pendenza, ad esempio, sarebbero sufficienti per causare uno spostamento dell’auto anche qualora la strada fosse pianeggiante. La normativa fa riferimento ad ogni tipo di superficie anche se in presenza di una forte pendenza le regole diventano più rigide (le ruote dovranno essere sterzate). L’insegnante in pensione, dunque, dovrà pagare la multa senza possibilità alcuna di impugnare la sanzione. La norma è chiara e non ci sono margini di fraintendimento. Il freno a mano va inserito sempre quando l’auto è in sosta per la sicurezza collettiva, di pedoni e degli altri automobilisti.