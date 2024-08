Cambiano le regole per i bonifici all’interno dell’Unione Europea: coinvolti tutti i correntisti

Presto entreranno in vigore nuove regole per i bonifici. I clienti di tutte le banche saranno coinvolti nel cambiamento.

Tra i metodi di pagamento preferiti dagli italiani troviamo i bonifici. Con pochi click dallo smartphone è possibile trasferire somme di denaro più o meno cospicue da un conto corrente all’altro. Essendo tracciabile, questo metodo è richiesto espressamente in caso di pagamento di spese ammesse ad agevolazioni o di donazioni non di modico valore.

L’home banking ha contribuito alla diffusione dei bonifici bancari, mezzi di pagamento veloci e pratici. Tramite lo smartphone si accede alla propria banca online e in pochi minuti si può disporre un bonifico verso un altro conto corrente italiano, europeo o fuori dai confini UE. La normativa europea, però, sta cambiando le regole che disciplinano i bonifici.

Nulla di eclatante ma tutti i correntisti dovranno adeguarsi alle novità. L’obiettivo dei cambiamenti è rendere il bonifico ancora più funzionale e utile garantendo sicurezza e velocità. Le regole introdotte dal Parlamento europeo avranno effetto in tutti gli Stati membri UE (e non solo) ma ogni nazione potrà adeguarsi con tempistiche differenti. L’Italia ha una scadenza molto vicina.

Come cambieranno i bonifici per gli italiani

Tutte le banche sono coinvolte nel cambiamento e, dunque, ogni correntisti potrà beneficiare delle novità UE. Una precisazione, oltre agli Stati membri si adatteranno alle nuove regole anche la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. I primi dovranno adeguarsi entro il 9 ottobre 2025, i Paesi non comunitari con tempistiche differenti avendo valuta diversa dall’Euro. La scadenza è fissata al 9 luglio 2027. Arriviamo, ora, alle novità introdotte. Un primo cambiamento riguarderà i bonifici istantanei.

Non esisteranno più perché secondo disposizioni UE tutti i bonifici dovranno concludersi entro 10 secondi se il trasferimento di denaro avverrà entro l’UE o lo Spazio Economico Europeo. Tutti i bonifici, dunque, diventeranno immediati. Inoltre le banche dovranno garantire la possibilità di effettuare bonifici sette giorni su sette, 24 ore su 24. Lo scopo dovrebbe essere quello di sostituire almeno in parte il pagamento in contanti – obiettivo del Parlamento Europeo – per contrastare l’evasione fiscale.

Tra le novità il divieto per le banche di applicare commissioni superiori a quelle ora previste per i bonifici standard. Il costo oggi varia da 0,37 euro per un bonifico online a 4,73 euro per un’operazione allo sportello nell’Area SEPA. Anche in questo caso si vuole spingere verso l’uso del bonifico evitando i costi maggiorati dei bonifici istantanei che, infatti, rappresentano solo il 5% di tutti i bonifici.