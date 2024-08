Segni zodiacali, come tentare la fortuna e vincere un mucchio di soldi

Volete risollevare le finanze dopo le vacanze? L’astrologia suggerisce i numeri vincenti per ogni segno zodiacale.

Avete mai sentito parlare di Lottoroscopo? Stabilisce i numeri fortunati dei segni zodiacali, quelli da giocare per sperare in una vincita inaspettata con cui riempire il proprio conto corrente. Scopriamo qual è il numero su cui voi dovete puntate.

Il gioco d’azzardo non è certo lo strumento su cui fare affidamento per poter risollevare le proprie finanze. Giocare al Lotto e simili può essere un divertimento sporadico con cui tentare la fortuna. Statisticamente, infatti, vincere cifre altissime è quasi impossibile. Altro che bacio della dea bendata, servirebbe un miracolo per veder piovere dal cielo soldi dopo una giocata.

Certo è che maggiori sono le possibilità di vincite minori, poche decine o centinaia di euro. Nulla si butta per incrementare le entrate, tentar non nuoce sempre che si agisca con intelligenza e in base alla proprie possibilità. Purtroppo il rischio di cadere nella ludopatia è molto alto. Basta poco per finire risucchiati nel vortice del gioco d’azzardo e perdere tutto. Attenzione, dunque, a non lasciarvi prendere troppo la mano.

Quali sono i numeri fortunati segno per segno

Astrologia e numerologia sono connesse da sempre. Ad ogni segno zodiacale sono associati numeri fortunati, abbinamenti stabiliti in tempi antichi e ancora validi per i giocatori del Lotto. L’Ariete è un segno energico e amante della libertà, Ha come numeri fortunati il 10, il 25, il 68, il 76 e l’89. Il Toro, testardo, possessivo, paziente e tenace, ha come numeri fortunati il 2, il 34, il 56, il 71 e il 90.

Per i Gemelli meglio puntare sul 4, 15, 19, 22 e 65 mentre per il Cancro – segno empatico, sensibile ma anche irascibile – i numeri fortunati sono il 3, il 22, il 61, il 75 e l’88. La giocata consigliata per il Leone è sul 2, 33, 45, 59 e 87 e per la Vergine sul 12, 34, 59, 87 e 89. Il Lottoroscopo continua con la Bilancia e l’associazione con il 10, il 24, il 36, il 59 e il 69. Per lo Scorpione, invece, il consiglio è di puntare sul 4, il 21, il 37, il 49 e l’82.

Arriviamo al Sagittario – segno intelligente, generoso e affidabile – che ha i suoi numeri fortunati nel 21, 54, 59, 68 e 72 e al Capricorno. I suoi numeri sono 4, 23, 59, 68 e 71. L’Acquario, autonomo e originale, deve puntare sul 2, il 34, il 56, il 79 e l’82 e, infine, i Pesci, hanno come numeri fortunati il 20, il 36, il 49, il 58 e il 69. Abbiamo dato i numeri, ora sta a voi stabilire come giocarli per sperare di arrivare a vincere somme di denaro importanti.