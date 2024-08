La pensione di settembre sarà più ricca: controllate subito il cedolino della pensione

A settembre molti pensionati riceveranno un importo della pensione maggiore rispetto a quanto previsto. Il cedolino è già stato pubblicato, controllate.

L’INPS ha già messo a disposizione dei pensionati il cedolino con l’importo che sarà erogato i primi giorni di settembre. Accedendo all’area personale MyINPS tramite credenziali digitali ci vorranno cinque minuti per conoscere la somma che si riceverà a breve.

Sul sito ufficiale dell’INPS l’ente ha comunicato le principali informazioni sul cedolino della pensione di settembre 2024. Come sempre i trattamenti andranno in pagamento il primo giorno bancabile del mese ossia il 2 settembre cadendo il 1° di domenica. I pensionati che ritirano in contanti la pensione presso Poste Italiane, dunque, dovranno recarsi in Ufficio Postale a partire dal giorno 2 seguendo la suddivisione creata in base all’iniziale del proprio cognome.

Lunedì dalla A alla C, martedì 3 settembre dalla D alla K, mercoledì 4 dalla L alla P e giovedì 5 dalla Q alla Z. Alcuni Uffici Postali potrebbero prevedere una diversa suddivisione, allungando i tempi di erogazione fino a sabato 7 settembre (solo di mattina). Tra le novità del prossimo mese un importo più alto per coloro che hanno inviato la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno.

Arriva il rimborso del 730, quando e per chi

A settembre saranno effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili relative al modello 730 per i pensionati che hanno inviato la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2024 scegliendo l’INPS come sostituto d’imposta. Sul rateo della pensione di settembre si noterà il rimborso dell’importo a credito del contribuente qualora sia emerso dal conteggio. In caso di importo a debito, invece, il pensionato subirà una trattenuta.

Continuano, dunque, le erogazioni del rimborso 730 per i pensionati iniziate lo scorso mese con destinatari coloro che avevano proceduto con l’invio del modello a fine maggio, massimo metà giugno. Chi ha concluso l’iter entro fine giugno vedrà arrivare i soldi con la pensione di settembre ma solo se l’importo è inferiore a 4 mila euro. Importi maggiori richiederanno verifiche più accurate da parte dell’INPS e, di conseguenza, il versamento non arriverà prima di dicembre.

Il conguaglio si può controllare accedendo al cedolino dal sito INPS alla voce “abbinamento delle risultanze contabili”. Se questa dicitura non è presente occorrerà attendere ancora per ricevere il rimborso (o per la trattenuta che, ricordiamo, si può rateizzare con saldo finale a novembre). Dovranno aspettare i pensionati che hanno inviato il modello 730 dal 1° luglio in poi ricordando che l’erogazione scatta due mesi dopo l’inoltro.