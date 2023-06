La Vip confessa: “Mi hanno colpito nell’amore”, portati via i soldi della beneficenza

Una storia che lascia sconcertati. La truffa applicata nel modo più subdolo e drammatico possibile. Le hanno portato via tutto.

Vicende come queste, riguardano tutti gli italiani e purtroppo ogni anno lasciano letteralmente in balia di scenari drammatici migliaia e migliaia di cittadini. Pensiamo a quanto raccontatoci ogni giorno dalle cronache. Alle truffe delle quali troppe volte sono vittime persone anziane o che vivono in solitudine. Pensiamo allo scatto di timore, di paura vera e propria nel momento un malintenzionato qualunque possa fare, a tali persone, riferimenti di figli o nipoti in difficoltà.

Una vicenda della quale da qualche giorno si parla con molta insistenza. Colpita da una incredibile manovra truffaldina l’attrice ottantatreenne Laura Efrikian, volto noto insomma ed ex moglie di Gianni Morandi. I malintenzionati sono arrivati a lei attraverso una ingegnosa manovra in cui niente è stato davvero lasciato al caso.

“Erano le tre di pomeriggio del 14 giugno, proprio il giorno del mio compleanno, che bel regalo. Ero sola in casa, a quell’ora la mia amica-segretaria Arianna non c’è e gli sciagurati lo sapevano, devono avermi spiato“. Inizia cosi il racconto quasi straziante di Laura Efrikian, ottantatreenne, famosa attrice ed ex moglie di Gianni Morandi.

L’attrice ha raccontato la terribile esperienza che l’ha vista tristemente protagonista nel corso di una intervista al Corriere dell Sera. Tutto ha avuto inizio con una telefonata, apparentemente tranquilla. Poi una specifica richiesta ed una voce assolutamente familiare, dall’altra parte.

Il nipote sedicenne della donna, la richiesta economica scandita da problematiche riguardanti specifiche difficoltà per suo padre, per alcuni pagamenti. A quel punto il cuore della vittima ha battuto forte: “Quella voce era clonata – racconta l’attrice – ma sanno dove colpirti, nell’amore infinito per un figlio in pericolo, che non ti fa più ragionare. Io però voglio raccontarlo, se anche aiuterò una sola persona a non farsi imbrogliare, almeno ne sarà valsa la pena. Certo che il colpo lo accusi, è come aver preso una bastonata in testa”.

“Suona il telefono fisso – continua – Rispondo. E riconosco la voce concitata di mio nipote Jacopo: Nonna, papà è nei guai, devi aiutarci, per favore, ora ti spiego ma fai in fretta!. Non era lui, ora lo so, ma un attore con la voce contraffatta, ormai le clonano, sono abilissimi, poi me l’hanno spiegato. Il mio finto nipote era agitatissimo. – continua – E si è subito raccomandato: Non dirlo a nessuno, per carità, papà non vuole, pensa che figura se si viene a sapere”.

A scanso di equivoci, con ancora la mente più che mai lucida, la donna ha provato a quel punto, dopo la telefonata in questione, a chiamare sua figlia. I truffatori avevano pensato bene di tenerlo occupato con una scusa, prevedendo la mossa della Efrikian.

Successivamente è avvenuto l’incontro con i truffatori, cosi come concordato attraverso la comunicazione ricevuta. In merito a tale situazione la donna ha cosi dichiarato: “Ho aperto. C’era un ragazzo di colore. Ha parlato pochissimo. Mi ha chiesto i soldi. Li ha contati ad alta voce, parlando al telefono con un complice: 19 pezzi da 50, non so quanti da 20. Poi se n’è andato”.

I soldi portati via erano dei risparmi che dovevano servire per la missione in Africa che la donna frequenta da volontaria. Un ulteriore danno insomma, per una vicenda più che mai drammatica.