Chi è e che lavoro fa il fidanzato della cantante di “Mon amour“, ovvero Annalisa Scarrone? Ecco le informazioni disponibili.

Tra le artiste più apprezzate, non sono passate inosservate le ultime notizie di gossip in merito al presunto matrimonio di Annalisa Scarrone con Francesco Muglia. Ma chi è e che lavoro fa? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, da allora Annalisa Scarrone ne ha fatta di strada. È riuscita, infatti, a costruirsi nel corso degli ultimi anni una carriera all’insegna del successo, diventando una delle voci più amate del mondo della musica italiana.

Ha anche calcato il palco del Festival di Sanremo e ottenuto numerosi riconoscimenti. Dato il suo successo, pertanto, non stupisce il fatto che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su di lei, come ad esempio chi sia il suo fidanzato. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Annalisa Scarrone, chi è e che lavoro fa il fidanzato della cantante di “Mon amour“: le informazioni disponibili

Annalisa Scarrone è finita di recente al centro dell’attenzione per via delle presunte nozze con Francesco Muglia. Ma chi è e che lavoro svolge? Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che Muglia sia un manager classe 1980, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Originario di Padova ma residente a Genova, Muglia ha conseguito la laurea in Lettere presso l’università di Padova, per poi proseguire la sua formazione presso l’università di Stoccolma. Ha quindi completato un Master in Marketing e Sales Management.

Ha lavorato per Danone ricoprendo il ruolo di Trade Marketing Manager, per poi approdare nel 2016 in Costa Crociere. Qui, nel giro di pochi anni, è arrivato a ricoprire il ruolo di vice presidente del settore marketing. Particolarmente riservato, si sa ben poco della vita privata del presunto futuro sposo della cantante di Mon amour. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, sembra che il primo incontro tra il manager e l’artista risalirebbe al 2020, con la coppia pronta a convolare a breve a nozze. Il condizionale, comunque, resta d’obbligo dato che non sono giunte conferme in merito da parte dei diretti interessati.