Annalisa Scarrone, quanto guadagna la cantante di “Bellissima” (VIDEO)

Ex allieva di Amici e tra le cantanti più amate e seguite del panorama musicale nostrano, ecco quanto guadagna Annalisa Scarrone.

Diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Annalisa Scarrone è riuscita a costruirsi nel corso degli ultimi anni una carriera all’insegna del successo.

Tra le voci più amate del mondo musicale nostrano, ha anche calcato il palco del Festival di Sanremo e ottenuto numerosi riconoscimenti. Non stupisce, quindi, che siano in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Annalisa Scarrone: chi è, altezza, carriera

Nome: Annalisa Scarrone

Altezza: 167 cm

Peso: 52 kg

Data di nascita: 5 agosto 1985

Luogo di nascita: Savona

Nata a Savona il 5 agosto 1985, Annalisa Scarrone è alta 167 cm, pesa 52 kg ed è del segno zodiacale del Leone. All’età di 8 anni ha iniziato a studiare chitarra classica, per poi dedicarsi allo studio del pianoforte e del flauto traverso. Nel 2009 ha conseguito la laurea in fisica presso l’Università degli Studi di Torino. Ha preso parte a vari spettacoli teatrali e letterali, per poi farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione, nel 2010, ad Amici di Maria De Filippi.

Nel 2011 esce il suo primo album Nali, prodotto da Warner Music Italy e contenente il singolo Diamante lei e luce lui. Un brano di successo che viene certificato disco d’oro e premiato come miglior videoclip italiano 2011 nella categoria Emergenti. Da quel momento in poi la sua carriera è in continua ascesa, tanto che nel 2012 esce il suo secondo album Mentre tutto cambia, che riceve il premio Menzione Speciale per il valore Musical Letterario al Premio Lunezia 2012.

Lo stesso anno l’artista partecipa al circuito Big ad Amici, piazzandosi al quarto posto e vincendo il premio della critica giornalistica della Categoria Big. Nel 2013 esce il suo terzo album Non so ballare, con l’artista che sale per la prima volta sul palco dell’Ariston con il brano Scintille, classificandosi al 9° posto. L’anno seguente veste i panni di attrice nel film Babbo Natale non viene da Nord, mentre nel 2015, pubblica il suo quarto album dal titolo Splende.

Sempre lo stesso anno partecipa al Festival di Sanremo con il brano Una finestra tra le stelle, piazzandosi al quarto posto. Ma non solo, nel 2015 diventa la conduttrice del programma televisivo di divulgazione scientifica Tutta colpa di …, in onda su Italia 1 fino al 2019. Nel 2016 calca nuovamente il palco dell’Ariston con il brano Il diluvio universale, primo estratto dal quinto album in studio Se avessi un cuore. Nel 2018 si classifica terza al Festival di Sanremo con il brano Il mondo prima di te, che anticipa l’uscita del suo sesto album intitolato Bye Bye.

Il 18 settembre 2020 è uscito il settimo album in studio Nuda, che vanta diverse collaborazioni con altri artisti, tra cui Achille Lauro e J-Ax. Ha preso parte, nel 2021, alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Dieci. Quest’ultimo contenuto nel nuovo album dal titolo Nuda10, che si presenta come una nuova versione del precedente Nuda. Il 19 maggio 2021, inoltre, ha cantato l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia 2020-2021. Oggi la sua canzone “Bellissima” è tra le hit più ascoltate del 2022/2023.

Annalisa Scarrone: vita privata, ex, fidanzato, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Annalisa Scarrone si sa davvero ben poco. La stessa cantante, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair ha dichiarato: “Io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni“. Per quanto riguarda le sue relazioni passate, dal 2015 al 2017 è stata sentimentalmente legata a Davide Simonetta. Nonostante la fine della relazione, i due sarebbero rimasti in ottimi rapporti.

La stessa Annalisa Scarrone a Spy, infatti, aveva dichiarato: “Io e lui eravamo amici, poi abbiamo avuto una storia, che ora è finita. L’amicizia rimane, così come rimangono tutti i lavori che facciamo insieme. Quando abbiamo scritto Direzione la vita, stavamo insieme, ora non più. Ma eravamo amici prima, saremo amici ancora. Ci unisce la musica e va bene così, non è detto che non scriveremo ancora insieme in futuro“.

Annalisa Scarrone: quanto guadagna e patrimonio

Come accade spesso quando si tratta di volti noti del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Annalisa Scarrone. Visto l’enorme successo riscosso negli ultimi anni, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A tal proposito ricordiamo che nel corso della sua partecipazione ad Amici si è aggiudicata il premio della critica giornalistica del valore di 50 mila euro, offerto da Tezenis.

Ma non solo, stando alle vari indiscrezioni che circolano sul web, sembra che la cantante riesca a guadagnare circa 100 mila euro per ogni album. Entrando nei dettagli, così come si evince da Money, interesserà sapere che, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto un cantante riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, l’artista dovrebbe percepire tra gli 11 e i 16 centesimi. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili notizie certe in merito ai compensi di Annalisa Scarrone.

Annalisa Scarrone: Instagram

Tra le cantanti più apprezzate e seguite del panorama musicale nostrano, Annalisa è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.