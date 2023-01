Letizia Porcu, chi è l’ex moglie di Federico Fashion Style: lavoro e nuovo amore

Chi è e cosa fa nella vita l’ex moglie di Federico Fashion Style, ovvero Letizia Porcu? Ecco quali sono le informazioni disponibili in merito.

Nota per essere ormai l’ex moglie di Federico Fashion Style, sono in molti a voler sapere qualcosa in più su Letizia Porcu. In particolare chi è, cosa fa nella vita e chi è il suo nuovo compagno. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Tra i parrucchieri più famosi e apprezzati d’Italia si annovera Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style. Famoso per essere l’hair stylist dei vip, nel corso degli anni ha dato vita ad una carriera all’insegna del successo.

Oltre alle sue capacità di far risplendere le chiome di tutti i suoi clienti, di recente è finito al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana per via della separazione da Letizia Porcu. Ma chi è e cosa fa nella vita l’ex moglie di Federico Fashion Style? Scopriamolo assieme.

Letizia Porcu, tutto sull’ex moglie di Federico Lauri

Federico Fashion Style è stato sentimentalmente legato per diciassette anni a Letizia Porcu, che lo ha reso padre nel 2017 della figlia Sophie Maelle. Nell’ottobre del 2022 la coppia ha ufficializzato la fine della loro storia d’amore, con le loro strade che si sono pertanto divise. Ma chi è e cosa fa nella vita Letizia Porcu?

Nata nel 1990 sotto il segno zodiacale della Bilancia, ha conseguito il diploma presso l’Istituto di moda di Nettuno e ha sempre aiutato l’ormai ex marito nella gestione dei vari saloni di bellezza. È spesso comparsa, inoltre, nel corso del programma di Real Time “Il Salone delle Meraviglie“.

Non è dato sapere se, in seguito alla separazione, continui lavorare come hair stylist presso i saloni di Federico Fashion Style. È certo, invece, che ha deciso di intraprendere una collaborazione con l’amica Elisabeth, con cui ha dato il via al progetto Eleden, un brand di prodotti Beauty.

Vincent Arena, chi è il nuovo compagno di Letizia Porcu?

Posta la parola fine alla relazione con il noto hair stylist, sembra che Letizia Porcu abbia ritrovato la felicità al fianco di Vincent Arena. La donna, infatti, ha pubblicato una foto su Instagram in sua compagnia, facendo subito impazzare le sirene del gossip. Ma chi è il nuovo compagno di Letizia Porcu?

Ebbene, si tratta di un noto dj, produttore musicale e anche compositore. Molto seguito sui social, lavora in qualità di produttore musicale per case molto note come Marvel e Disney. Nel corso della sua carriera ha ottenuto delle certificazioni d’oro e platino.

In base alle classifiche Spotify, inoltre, il 2022 è stato molto positivo per Vincent Arena. I suoi brani, infatti, hanno superato il milione di stream e 96 ore di ascolto. Particolarmente apprezzato a livello internazionale, di recente ha collaborato con Alessandro Basciano e Ginevra Lamborghini per la realizzazione del brano “I see you“.