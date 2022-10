Il raggiro è già di per se una beffa: in questo caso il danno arriva dopo

Al giorno d’oggi rischi conclamati per i cittadini possono arrivare praticamente da ogni direzione. La realtà ne è la prova.

Sempre più spesso, oggi più che mai, ci si ritrova immersi in una realtà realisticamente molto pericolosa. Alla luce dei fatti, ai giorni nostri, ciò che vediamo non sempre corrisponde a ciò che realmente si nasconde dietro una dinamica, un elemento o qualsiasi altro fattore, se cosi possiamo chiamarlo, del quotidiano. Abbiamo ad esempio visto quanto possa essere pericoloso, spesso anche troppo il web, in certi casi.

Quello che potrebbe succedere attraverso la rete, spesso il cittadino nemmeno può immaginarlo. Nel corso degli anni, cosi come anticipato abbiamo in qualche modo imparato a conoscere quelle che sono le dinamiche potenzialmente negative, dominanti nella rete. I rischi nella maggior parte dei casi arrivano sempre da situazioni apparentemente innocue. Ovviamente il tutto è studiato nei minimi dettagli. Una realtà, spesso macchiata, insomma, da elementi assolutamente pericolosi da incrociare.

L’impostazione classica della truffa sul web per certi versi mantiene sempre lo stesso impianto. Un contenuto che arriva al destinatario tramite mail o sms, un testo accattivante più che mai, per provare ad attirare l’attenzione dello stesso utente. Poi l’immancabile link. Il vero e proprio asso nella manica dei truffatori. Attraverso lo strumento in questione, infatti, il malintenzionato potrà guidare la potenziale vittima praticamente ovunque.

Pagine fake attraverso le quali spillare informazioni personali ed addirittura credenziali bancarie, false problematiche con la banca della vittima o magari con Poste Italiane, Inps, Agenzia delle Entrate e quant’altro. Il gioco, per cosi dire, è di fatto sempre lo stesso. In alcuni casi però, non ci troviamo di fronte a contenuti, a testi, a premi fantomatici vinti oppure a buoni spesa da ritirare. In alcuni casi il tutto è ancora più subdolo e quindi pericoloso.

Una delle dinamiche truffaldine ultimamente più in voga, ad esempio riguarda le assicurazioni auto. Generalmente siamo abituati a constatare attraverso le stesse pagine web come spesso siano offerti a prezzi letteralmente stracciati prodotti e servizi di ogni tipo. Uno dei servizi spesso venduti per l’appunto a prezzi bassissimi è sicuramente quello di assicurazione per vetture, motocicli e quant’altro. Fantomatici siti web che insomma offrono polizze imperdibili ai clienti potenziali.

Il raggiro è già di per se una beffa: quello che può accadere è davvero incredibile

Partendo dal presupposto che alla guida, ad esempio della propria vettura, o magari anche non per forza propria, non è consentito circolare senza assicurazione viene da se immaginare come potrebbe essere la situazione di chi si accorge ad un certo punto di aver stipulato un contratto di assicurazione fasullo. La beffa iniziale ed il danno potenziale alla fine, potenzialmente il rischio è altissimo. Le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada sono pesantissime. Le vittime in questione insomma potrebbero passare momenti di certo poco piacevoli.

Chiaramente non tutte le polizze stipulate on line sono rischiose. Numerose compagnie prestigiose e stimabili, per il lavoro che portano avanti offrono numerosi vantaggi e la massima sicurezza. In altri casi invece ci troviamo di fronte a veri e propri percorsi truffaldini che immettono sul web prodotti fasulli che hanno l’unico intento di approfittare della buona fede del prossimo.

Il rischio concreto per chi dovesse essere fermato al volante con una assicurazione falsa, quindi senza assicurazione, di fatto, è quello del ritiro della patente e del fermo amministrativo per l’automobile in questione. L’automobilista penserà di essere assicurato ma la realtà sarà tutt’altra. I rischi insomma sono più che mai evidenti e purtroppo presenti in rete. La cosa importante è non fidarsi, o forse non fidarsi troppo presto. La rete, purtroppo per gli utenti offre sempre maggiori pericolo e rischi non da poco. Diffidare di alcuni vantaggi, almeno quelli in effetti troppo esagerati. Potrebbe essere una buona iniziale difesa.