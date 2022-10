Gratta e vinci, succede tutto in un attimo: scoppia la festa

Una cifra di quelle che cambiano la vita, per sempre. La giocata della vita, per una esistenza da oggi rivoluzionata.

Guardiamo più che mai con interesse, negli ultimi tempi, a ciò che succede intorno a noi. La curiosità, forse, di scoprire cosa succede ai cittadini italiani, comprendere come vivono e come, nel caso, reagiscono a notizie strabilianti, di quelle che possono da un momento all’atro cambiare la vita di chiunque. Più che mai il tutto è riconducibile al gioco, l’unica istanza, l’unica dinamica capace di cambiare realmente vita a chiunque in pochissimo tempo.

Al giorno d’oggi, la ricerca della soddisfazione persona e non solo, passa per forza di cose dal gioco. Cosi come anticipato, non esiste altra dinamica capace di sovvertire in qualche modo la logica delle cose in pochissimo tempo. Al di la, poi, della soddisfazione personale abbiamo il momento storico assolutamente critico, che non consente certo di riposare sonni tranquilli alla maggior parte degli italiani. Il cerchio delle possibilità, quindi, si restringe assolutamente.

Il gioco, insomma, resta l’unica valida opportunità per il cittadino di cambiare vita. Una esistenza assolutamente nuova, la possibilità concreta di ripartire, vivere diversamente il resto dei propri giorni. Immaginare un domani diverso, una dimensione mai condivisa. Il gioco, insomma, sempre con la dovuta moderazione può realmente rappresentare l’unica arma in mano ai cittadini per abbattere le cattive sensazioni fornite dall’attuale scenario.

Le tentazioni, certo, per i cittadini non mancano. Gratta e vinci, Lotto, Superenalotto. In ogni caso, tra quelli che sono i concorsi di certo più sfruttati, per cosi dire, il bottino potrebbe essere di quelli realmente importanti. Oggi più che mai, ad esempio, l’attenzione dei cittadini è rivolta al Superenalotto ed al suo incredibile jackpot da oltre 280 milioni di euro. Una cifra incredibile, assolutamente unica, tra l’altro mai vista prima nel nostro paese.

Un record assoluto, in quanto a vincita potenziale, basti pensare che il precedente primato, ufficialmente non ancora superato, per ovvie ragioni, si è fermato a 209 milioni di euro, vincita ottenuta nel 2019 a Lodi. L’ultima affermazione nel nostro paese risale invece al maggio 2021. In quell’occasione nel piccolo comune di Montappone, della provincia di Fermo, nella Marche, un fortunato giocatore riuscì a strappare il jackpot vincente da 156 milioni di euro.

Gratta e vinci, succede tutto in un attimo: in Sicilia il mezzo milione scatena la festa

Un vincita assolutamente eccezionale quella verificatasi nella zona nord di Messina. Il tabacchi di viale Regina Elena è stato il luogo dei festeggiamenti, nel vero senso della parola. Un Gratta e vinci ha segnato alla fin di tutte le operazioni di gioco da parte del fortunato vincitore, un bottino da ben 500mila euro, una cifra davvero impressionante. La notizia si è sparsa in un batti baleno ed in poco tempo tutta la zona era di fatto informate di quanto accaduto.

Un risultato che porta enormi soddisfazioni, non solo al fortunato vincitore, che per ovvie ragioni oggi si ritroverà ad affrontare il futuro con maggiore serenità e tranquillità, ma anche per gli stessi titolari della tabaccheria che ha venduto il biglietto vincente. Storia di ordinaria amministrazione potrebbero definirsi, perchè è vero, si vince, e spesso si vince anche bene. Il discorso cambia però considerando la situazione attuale, il contesto attuale.

Vincere oggi vuol dire uscire da quell’ingorgo creatosi ormai da qualche mese, una situazione senza apparente via d’uscita dove a primeggiar sembrano essere i momenti di profondo disagio rispetto a tutti gli altri. Oggi invece si gioisce, si pensa al domani con un peso in meno sullo stomaco. Si vince e si vince bene, mezzo milione per il fortunato giocatore in questione che c’è da scommetterci, da oggi in poi guarderà alla vita con un sorriso stampato sul volto visibile anche a 200 metri di distanza.