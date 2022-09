Il caro energia si può combattere: le mosse vincenti per non passare l’inverno al freddo

Contro il caro energia si possono utilizzare Bonus, applicazioni, trucchi di risparmio e razionamento in casa per superare il freddo inverno senza finire i soldi.

Scopriamo i sistemi di risparmio da mettere in atto fin da subito per cercare di non dover pagare bollette dagli importi troppo alti.

Quando il costo di gas e luce diventa troppo alto, i contribuenti devono cominciare ad agire di astuzia. Lasciarsi sopraffare dai rincari non è ammissibile. Mai farsi trascinare nel baratro senza prima combattere tentando di seguire tutti i consigli di risparmio. Un trucco alla volta si potrà arrivare a ridurre i consumi quel tanto che basta per alleggerire la bolletta e non dover temere ogni mese di finire con il conto in rosso. Le abitudini in casa devono essere modificate, le spese devono essere ridotte e il budget gestito sapientemente. Validi aiuti per raggiungere l’obiettivo sono le app di risparmio sulla spesa, i Bonus statali e regionali e altri trucchi che limitano i consumi.

Caro energia, come ridurre i costi

Contro il caro energia ci sono dei Bonus a cui far riferimento. Oltre allo sconto in bolletta per le famiglie con ISEE inferiore a 12 mila euro – il limite verrà alzato a 15 mila grazie al Decreto Aiuti Ter – il Bonus trasporti può aiutare a risparmiare. Parliamo della misura che permette di ottenere un rimborso di 60 euro sull’acquisto di abbonamenti e biglietti per bus, tram, metro, treni regionali e locali. Condizione necessaria è avere un ISEE inferiore a 35 mila euro.

A breve, poi, arriverà un secondo Bonus una tantum dal valore di 150 euro. Del tutto simile al Bonus da 200 euro si differenza per il limite ISEE fissato a 20 mila euro invece di 35 mila.

Le app del risparmio sulla spesa

Per mettere da parte un po’ di soldi e gestire con maggior leggerezza il pagamento delle bollette è consigliabile cercare di risparmiare il più possibile sulla spesa alimentare. Per raggiugere l’obiettivo esistono delle app da scaricare sul cellulare che individuano i supermercati in cui ci sono le offerte migliori oppure indicano i market in cui a fine giornata vendono scontati i prodotti in scadenza contro lo spreco alimentare. Monitorando attentamente la spesa una famiglia di quattro persone potrà risparmiare fino a 3 mila euro all’anno.

I trucchi contro il caro energia in casa

Arriviamo, infine, ai trucchi da utilizzare in casa per cercare – euro dopo euro – di alleggerire i costi in bolletta. Spegnere le luci quando si esce dalla stanza, non lasciare accesa la lucetta dello stand-by, preferire la doccia al bagno e limitare il tempo dello scorrimento dell’acqua (bastano 5 minuti), far partire gli elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie nelle fasce orarie in cui si paga di meno e, in caso di acquisto di un nuovo apparecchio, optare per un modello di classe energetica elevata. Qui i consigli per un uso ottimale degli elettrodomestici.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Infine, pensare di sostituire i termosifoni con la pompa di calore o la stufa a pellet oppure svoltare verso il fotovoltaico è il passo più ampio da compiere contro il caro energia.