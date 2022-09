Agenzia delle Entrate avverte, c’è tempo fino al 30 settembre per inviare questa dichiarazione

Attenzione, l’Agenzia delle Entrate ricorda che c’è tempo fino al 30 settembre per inviare questa dichiarazione. Ecco di quale si tratta.

Occhio alla data del 30 settembre 2022 in quanto è il termine ultimo entro cui poter inviare questa dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Impegni famigliari, lavoro, tempo libero e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le cose da fare e che richiedono inevitabilmente il nostro massimo interesse, oltre che tempo. Proprio alle prese con la frenesia di tutti i giorni, quindi, non crea stupore il fatto che possa capitare a tutti, prima o poi, di dimenticarsi di adempiere a qualche dovere nei confronti del Fisco.

Lo sa bene l’Agenzia delle Entrate che proprio onde evitare spiacevoli inconvenienti, ricorda ai contribuenti di segnarsi sul calendario la data del 30 settembre. Questo in quanto è il termine ultimo entro cui poter inviare, appunto, questa dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Agenzia delle Entrate avverte, c’è tempo fino al 30 settembre per inviare il modello 730

Come già detto, è bene segnarsi sul calendario la data del 30 settembre 2022. Questo in quanto è il termine ultimo entro cui poter inviare questa dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Ma di cosa si tratta? Ebbene, si tratta del modello 730/2022. Anche nel corso del 2022, infatti, bisogna presentare la dichiarazione dei redditi e a tal proposito, ad esempio, abbiamo già avuto modo di vedere assieme che è possibile pagare meno tasse grazie a diversi bonus e agevolazioni.

Sempre soffermandosi su tale dichiarazione, inoltre, ricordiamo che attraverso il comunicato stampa dell’11 settembre, l’Agenzia delle Entrate invita chi non lo avesse ancora fatto ad inviare il modello 730 entro il termine ultimo, fissato quest’anno al 30 settembre 2022. Manca poco, quindi, per “per consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così com’è“, viene sottolineato sempre nel comunicato poc’anzi citato.

Per accedere alla dichiarazione precompilata, viene inoltre ricordato, non bisogna fare altro che accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali Spid, Cie o Cns. In caso di difficoltà, inoltre, è possibile delegare una persona di propria fiducia per la gestione della dichiarazione dei redditi. Il tutto semplicemente ricordandosi di compilare un apposito modello scaricabile direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.