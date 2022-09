Eurojackpot, il montepremi impazza: 761 mila buoni motivi per urlare di gioia

Il gioco funziona e ancora una volta distribuisce una serie di premi da non sottovalutare assolutamente. Cifre importanti.

Un nuovo concorso che ormai da un bel po’ di tempo sembra entrato del tutto nelle abitudini dei cittadini. Oggi più che mai la smania di provare a vincere è diventata indomabile. La situazione economica, sociale, rischia seriamente di esplodere da un momento all’altro. Il gioco insomma rappresenta pienamente la speranza per milioni di persone.

Vincere al gioco in qualche modo potrebbe rappresentare il riscatto di una intera vita, non solo in termini di disponibilità economica ma anche soprattutto per una questione legata al vero e proprio valore simbolico della stessa dinamica. Per una volta, insomma, sconfiggere la sfortuna, la vita reale, le incertezze e tutto quello che queste possono portarsi dietro. Il riscatto sociale insomma e non solo. Battere quelle dinamiche avverse che remano contro da una vita.

L’immagine insomma è di quelle positive, belle, quelle che possono in effetti riscattare una vita intera. Ci troviamo di fronte a situazioni davvero uniche. Condizioni che possono inserire la persona in questione in un posizione di assoluto privilegio, non solo per quel che riguarda il futuro, ma anche nel presente. L’immagine è vincente, sempre e comunque, la persona che ha battuto ogni avversità. Vincere, una cifra altissima per raddrizzare finalmente la propria esistenza.

In tutto questo, in soccorso degli stessi cittadini possono arrivare decine di soluzioni. Lotto, Superenalotto, Gratta e vinci ed anche la recente lotteria europea. Una dinamica assolutamente unica con una estrazione comune per tutti i paesi coinvolti, parliamo della maggioranza dei contesti europei. Un vero e proprio evento insomma, qualcosa di assolutamente raro nel panorama per l’appunto europeo, se consideriamo ad esempio gli ultimi anni.

Eurojackpot, il montepremi impazza tra i giocatori: ecco quanto si vince stavolta

Anche stavolta giocatori più che contenti dopo l’estrazione, l’ultima della lotteria europea di martedi 13 settembre. Il super jackpot stavolta non è stato conquistato dopo le due ultime affermazioni delle scorse settimane. Oggi più che mai i cittadini sono consapevoli delle enormi possibilità offerte da questa nuova lotteria. Jackpot assolutamente da brividi settimana dopo settimana. Cifre altissime conquistata attraverso ogni tipo di giocata indovinata.

Niente vincita milionaria insomma, ma in alcuni casi si va comunque vicino a quella invidiabile cifra. Si fa comunque festa per i 5+1 da oltre 761mila euro a per vincitore, oltre che per i 5+0 da 429mila euro, mentre i 4+2 intascano oltre 7mila euro a testa. In Italia la giocata di maggior prestigio resta per questa estrazione il 4+1. In merito alla prossima estrazione del 16 settembre il montepremi ripartirà da 16 milioni di euro.

Fanno parte dei paesi in qualche modo consorziati per la nascita di questa prestigiosa lotteria continentale Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Finora, il premio più alto assegnato è stato i 120 milioni di euro. L’ultima estrazione ha visto, inoltre i seguenti numeri: 20-22-26-34-40, euronumeri 8-12

Nel corso dell’ultima estrazione, infine, complessivamente i giocatori sono riusciti a centrare le seguenti vincite, senza però indovinare quella più prestigiosa:

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 1 0 € 761.974,70 punti 5+0 1 0 € 429.718,20 punti 4+2 9 0 € 7.875,70 punti 4+1 230 5 € 385,20 punti 3+2 404 11 € 241,20 punti 4+0 541 14 € 131,00 punti 2+2 6.189 163 € 36,50 punti 3+1 10.325 294 € 24,40 punti 3+0 25.663 698 € 18,60 punti 1+2 32.162 726 € 18,50 punti 2+1 158.309 4.345 € 11,30

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Il gioco insomma è entrato di diritto nel cuore e nella mente dei cittadini, di conseguenza dei giocatori abituali delle lotterie maggiormente presenti sul territorio europeo. Una novità unica che di certo non passa inosservata. Momento nero considerata la crisi che ha ormai travolto ogni settore del quotidiano. Si vince e si vince bene per fortuna, il jackpot è di tutto rispetto ad ogni occasione grazie ad una cifra minima sempre garantita. Il momento è critico, certo, il gioco però, aiuta non poco i cittadini.