Eurojackpot centrato, il nuovo milionario non parla italiano: la cifra sensazionale

Ancora una volta il gioco non delude, non stavolta con il jackpot centrato ed una pioggia di milioni per il fortunato vincitore.

Si vince e si vince ancora una volta bene all’Eurojackpot. La lotteria europea ancora una volta distribuisce una valanga di soldi al fortunato giocatore capace di centrare la combinazione vincente. Tanta fortuna a questo gioco nell’ultimo periodo con due super vincite in pochissimi giorni. Si vince insomma e si vince davvero alla grande, oggi più che mai.

Una vincita che spazza via ogni cosa, quella sognata da milioni e milioni di giocatori in un momento tanto triste e drammatico per il nostro paese e non solo. Oggi come oggi, il cittadino vorrebbe soltanto ritrovarsi di colpo milionario e superare tutte le difficoltà imposte da una crisi che ormai non lascia più scampo. Un momento più che negativo che in questa precisa fase sembra non possa essere superato nell’immediato. L’incertezza insomma abbonda.

Proprio in queste fasi la speranza potrebbe essere rappresentata dal gioco, con la dovuta moderazione, si intende. In questo momento, infatti, soltanto una vincita eccezionale al gioco potrebbe consentire nel brevissimo periodo di mettere le mani su una grandissima somma di denaro. Situazione più che mai improbabile, giusto dirlo, ma almeno in questo caso sperare, costa davvero nulla. Una pioggia di soldi potrebbe prima o poi arrivare.

L’ultima estrazione dell’Eurojackpot, cosi come già successo di recente, appena pochi giorni fa il 30 agosto, regala ancora una ricca soddisfazione al fortunato vincitore. Un 5+2 da sogno, 20 milioni di euro con cinque numeri estratti più due Euronumeri. Grandissime soddisfazioni insomma negli ultimi tempi che raggruppa un numerosissimo elenco di paesi partecipanti tutti alla stessa incredibile lotteria, un evento davvero incredibile e quasi sempre vincente.

Il jackpot è stato centrato: tutte le vincite dell’ultima estrazione dell’Eurojackpot

L’ultima estrazione del 9 settembre 2022, cosi come detto vincente per l’incredibile cifra di 20 milioni di euro ha visto inoltre i 5+1 da oltre 800mila euro a testa, 5+0 da 302mila euro, mentre i 4+2, due dei quali realizzati in Italia, con oltre 3mila euro a testa. Il prossimo montepremi partirà ancora una volta da 20 milioni di euro, soglia minima di vincita garantita è invece 10 milioni di euro. La nuova estrazione avrà luogo martedi 13 settembre 2022. Occhi puntati sugli eventuali premi insomma.

L’eurojackpot con estrazione il martedi ed il venerdi al momento è giocato nei seguenti paesi: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana cosi come anticipato è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro. L’ultima estrazione è stata la seguente: 9-18-26-41-43. Nel corso della stessa estrazione i premi complessivi assegnati sono stati i seguenti:

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 1 0 € 20.058.411,50 punti 5+1 2 0 € 804.775,30 punti 5+0 3 0 € 302.570,50 punti 4+2 40 2 € 3.743,10 punti 4+1 609 16 € 307,30 punti 3+2 1.721 32 € 119,60 punti 4+0 1.261 16 € 118,70 punti 2+2 24.757 471 € 19,60 punti 3+1 26.720 494 € 19,60 punti 3+0 54.528 1.040 € 18,50 punti 1+2 131.217 2.261 € 9,60 punti 2+1 397.661 7.642 € 9,50

Una vincita davvero incredibile insomma in linea con quanto visto nel corso delle ultime settimane. 20 milioni di euro al fortunato vincitore che potrà certo dire di aver centrato un colpo non certo da poco. Si vince in una terribile fase storica in cui al centro di tutto c’è una crisi per certi versi senza precedenti. La speranza, cosi come anticipato è spesso racchiusa proprio nel gioco. Oggi insomma è tempo di sorridere e di provare a conquistare grandi soddisfazioni.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

L’Eurojackpot, fortunato esperimento a livello per l’appunto europeo sembra capace di incarnare quel barlume di speranza utile a provare ancora a sorridere nonostante tutto. Si vince e si vince bene, pioggia di milioni sul fortunato per una giornata che di certo sarà per lui, per sempre, assolutamente indimenticabile.