Superenalotto e non solo, una regione sogna: vincita straordinaria

Un momento storico molto particolare che spinge più che mai gli italiani a tentare la fortuna. I numeri spesso danno ragione ai giocatori.

Nel nostro paese ormai il gioco è considerato come rimedio ad ogni male, certo almeno in una visione abbastanza ottimistica di tutto l’insieme. Una situazione come quella che al momento si vive non era certo ipotizzabile, qualcosa di assolutamente fuori da ogni previsione. Eppure, oggi il gioco, con la dovuta moderazione può davvero rappresentare l’alternativa, più che valida, in un certo senso.

Si vince e si vince bene, questo verrebbe da dire. Lotto, Superenalotto, 10eLotto, Gratta e vinci. Nel nostro paese le vincite aumentano, e chiaramente di conseguenza aumentano le giocate, il discorso dovrebbe essere fatto certo all’inverso ma ad oggi fa molto più effetto parlare di vincite. I numeri posti e riposti nelle modalità più fantasiose possibili rappresentano la vera arma per provare a sbancare ad esempio proprio il Superenalotto.

Il jackpot che ha superato abbondantemente i 260 milioni di euro rappresenta la potenziale vincita più alta in assoluto nel nostro paese. Il precedente record, sempre al Superenalotto, aveva visto nel 2019 una vincita pari a 209 milioni di euro a Lodi. In quel frangente, chiaramente fu polverizzato ogni primato, cosi come anticipato. Ultimo 6 al Superenalotto estratto nel maggio del 2021 a Montappone in provincia di Fermo, nelle Marche. In quel caso al fortunato giocatore andarono 156 milioni di euro.

Negli ultimi giorni invece a far festeggiare gli italiani, farli esultare più che mai ci ha pensato però stavolta il lotto. Stiamo parlando del gioco per eccellenza tradizionalmente legato al nostro paese. Numeri tirati fuori da ogni storia da ogni situazione, sogno, ricorrenza, evento, tutto di tutto. Numeri che rappresentano il quotidiano, la vita e che sono utilizzati per le giocate più fantasiose possibili. A volte tutto questo riesce ad avere un epilogo da sogno.

Superenalotto e non solo, il paese sogna: ecco quanto vincono i fortunati vincitori

Protagonista delle ultime vincite al lotto è senza ombra di dubbio la regione Sicilia. L’ultimo concorso di sabato 10 settembre ha infatti regalato numerose soddisfazioni ai giocatori siciliani. 316 mila euro vinti complessivamente. La giocate di maggior rilievo è stata giocata a Naso, in provincia di Messina, dove sono stati vinti ben 127.250 euro. La combinazione vincente è stata 8-10-18-81 sulla ruota di Genova. Giocata del valore di 4,50 euro.

Si vince inoltre in provincia di Trapani, più precisamente a Castelvetrano. 64.875 euro arrivata con la combinazione formata dai numeri 47, 69, 74 e 90 sulla ruota di Roma, una quaterna insomma di tutto rispetto che di certo ha rallegrato l’esistenza del fortunato vincitore. Di questi tempi conquistare una cifra del genere non deve di certo essere una cosa da poco, anzi. Tempi duri in cui la vincita istantanea rappresenta forse l’unica soluzione plausibile, la più folle, vero, ma la più efficace.

Si vince anche quella a Modica, in provincia di Ragusa, altra giocata da sogno ed altra vincita altrettanto entusiasmante, 62.500 euro. Ancora in Sicilia è arrivata una ulteriore vincita a Rosolini, in provincia di Siracusa, 62.250 euro. Si brinda a raffica insomma in regione, una tornata davvero fortunata per i giocatori siciliani, tradizionalmente assidui frequentatori di cabala, incroci e giocate da sogno.

Nell’ultimo concorso del Lotto sono stati distribuiti complessivamente 13,9 milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio dell’anno la cifra completiva assegnata ai vincitori dei vari concorsi ammonta a 741 milioni di euro. Si vince e si perde, è vero, il gioco è questo, ma quando si vince allora tutto cambia e l’entusiasmo prende anche chi non è il diretto protagonista del grande evento. La vincita più attesa è sempre quella del Superenalotto.

Giorni di grande attesa insomma, nella speranza che tutto possa cambiare da un momento all’altro per un fortunato giocatore.