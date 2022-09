Gratta e vinci, la fortuna bussa alla sua porta: “Non credevo ai miei occhi”

Una vincita davvero incredibile che ha letteralmente cambiato la vita di un fortunato giocatore. La fortuna spiazza davvero tutti.

Si vince e si perde, questo è chiaramente ciò che succede in media rispetto all’approccio dei cittadini al gioco. Si vince in proporzione poco e si perde di conseguenza, tanto. La ricetta magica per le casse dello Stato, è questa. Ogni tanto succede che il cittadino, il giocatore riescano a trionfare e quando succede anche se non di frequente è sempre una gran festa.

La vicenda legata a questa particolare vincita ha davvero dell’incredibile. Qualcosa di unico, considerando le modalità con le quali la stessa storia si è sviluppata. Ci troviamo di fronte ad una storia davvero avvincente per certi versi che evidenzia tutte quelle emozioni che solitamente compongono questo tipo di dinamica. Un successo arrivato nel brevissimo tempo. Cosi come nella logica del gioco in questione, pochi attimi per capire se la tua vita è davvero cambiata.

Un biglietto Gratta e vinci, in questo caso, uno da 5 dollari. Samo negli Stati Uniti, Carolina del Nord, una lotteria questa molto speciale, che cosi come spesso avviene in quel paese mette a disposizione parte dei ricavi dello Stato per l’istruzione o per opere che riguardano la comunità tutta. Una storia incredibile si diceva. Il taglio da 5 dollari per una vincita che nessuno si sarebbe mai aspettato. Pochi minuti e tutto è cambiato nel vero senso della parola.

Sono bastati solo pochi secondi, cosi come anticipato. Pochi attimi tra la scelta del biglietto da grattare e tutto il resto. L’operazione, i numeri, i simboli, poco tempo, davvero pochissimo e poi la soddisfazione della vincita, non prima di pensare che tutto ciò che si stava vivendo non fosse alto che una illusione. Il protagonista di questa storia, infatti, non credeva ai suo occhi, non pensava fosse davvero possibile tutto ciò che stava accadendo intorno a lui.

Gratta e vinci, la fortuna bussa alla sua porta: ecco cosa è successo dopo aver scoperto i simboli vincenti

Il biglietto fortunato, della serie 20X The Cash, è stato acquistato presso il Choco Mart su U.S. 17 South a Chocowinity. Il vincitore, protagonista assoluto di questa storia si chiama Wayne Lingford cittadino proprio di Chocowinty, nella Carolina del Nord. Dopo aver grattato il biglietto vincente, cosi come anticipato l’uomo non credeva ai suoi occhi. Non poteva essere vero, tutti quei soldi soltanto per lui. La vincita, infatti davanti ai suoi occhi dice 250mila dollari.

Eliminando dall’importo conquistato quanto dovuto allo Stato tra ritenute fiscali ed altro alla fine il nostro protagonista si è ritrovato tra le mani un assegno da ben 177, 526 dollari. Nella Carolina del Nord, cosi come spiegato all’inizio ci troviamo di fronte ad una situazione davvero invitante per tutti i giocatori. Parte dei fondi derivanti da questa dinamica di gioco vanno dritti nelle casse dello Stato per finanziare l’istruzione e le opere pubbliche per comunità.

La febbre del gioco avvolge ed in qualche modo sempre di più da speranza ai cittadini. Si vince e si vince anche bene e questo, quando accade chiaramente è l’unico modo possibile per uscire da una situazione che proprio in questa fase mette a dura prova i cittadini, costretti a fare i conti con una crisi assolutamente senza precedenti. Prezzi in aumento e lavoro spesso malpagato per una condizione che forse in pochi avrebbero potuto immaginare.

Il gioco quando può, quando è possibile allevia ogni sofferenza, fa in modo che tutto passi, almeno questa è la sensazione. Non più difficoltà di natura economica, niente di complesso all’orizzonte. Una nuova condizione, un nuovo modo di vivere. Qualcosa che nella maggior parte dei casi non è stato mai provato prima di quel momento. Il gioco può dar vita a tutto questo.