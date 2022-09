Gratta e vinci, una città in festa: la vincita è quasi da record

Si vince ancora al Gratta e vinci, stavolta il tutto fa veramente impazzire di gioia una intera città. La vincita è incredibile.

Gli ultimi mesi molto particolari per i cittadini italiani e non solo nascondono in qualche modo una sorta di ricetta segreta. Forse non è il caso di chiamarla in questo modo ma è pur vero che di questi tempi per arrivare ad una sorta di felicità, di equilibrio può servire soltanto una vittoria al gioco. La ricetta, in un certo senso dovrebbe essere questa, almeno nelle intenzioni.

Al giorno d’oggi insomma, per poter ribaltare la situazione per sperare di vedere in qualche modo realizzato un proprio sogno, la condizione ideale insomma, non c’è altra strada che vincere al gioco. Gratta e vinci, Lotto, Superenalotto. L’importante è vincere. Per come è la situazione in questa fase, sarebbe molto difficile riuscirci in altro modo. In qualche modo il gioco rappresenta la speranza della svolta, quella che non può arrivare, cosi come anticipato da altre soluzioni.

La vittoria chiaramente arriva nel momento in cui nessuno l’attende, certo, questo quando arriva davvero. In quella fase, il tutto, stando ai racconti dei vincitori tutto sembra incomprensibile tutto sembra in qualche modo distaccato dalla realtà. L’unica cosa che resta è l’euforia per tutto quello che ci sarà dopo. L’ultima affermazione raccontata dalle cronache arriva dalla provincia napoletana. Un Gratta e vinci delle meraviglie, si potrebbe dire.

Campania ancora una volta fortunata insomma, ancora una volta si vince e si vince bene, stavolta al Gratta e vinci. Mezzo milione di euro, il tutto cosi come riportato dalle principali agenzie di stampa. Un risultato davvero incredibile che ancora una volta pone l’accento sulle incredibili possibilità che possono arrivare dal gioco, dalle lotterie insomma. Il centro interessato dalla vincita è quello di Marigliano, 500mila euro, tutti insieme, un quasi record in un certo senso.

Gratta e vinci, mezzo milioni e città in festa: si continua a vincere nel nostro paese

Un quasi record si diceva perchè per l’appunto la vincita in questione è la seconda più alta che il concorso a premi consente di vincere, al primo posto quella da 2 milioni di euro. Questo quanto riferito da Agimeg. Gli occhi degli italiani in questo momento però sono tutti concentrati anche su un altro possibile scenario, quello relativo al Superenalotto. Da troppo tempo ormai la sestina vincente non viene estratta ed il jackpot cresce a dismisura.

L’ultima vittoria del 6 è quella verificatasi a Montappone nelle Marche nel maggio 2021, in quella occasione furono vinti ben 156 milioni di euro. Il record assoluto per il Superenalotto invece è quello di Lodi che nel 2019 vide concretizzarsi una splendida giocata da ben 209 milioni di euro. L’attuale jackpot ha letteralmente polverizzato il precedente record, arrivando all’incredibile cifra di 260 milioni e più. Il prossimo vincitore insomma sarà altrettanto da record, una cifra mai incassata nel nostro paese.

Vincere insomma porterebbe a mettere le mani su una somma di denaro assolutamente incredibile, realisticamente spropositata per una sola persona. Di questi tempi, più di duecento milioni significherebbero una vera e propria svolta, qualcosa di assolutamente impensabile. Certo, sembra soltanto fantasia ma qualcuno dovrà pur vincere prima o poi. L’attesa è snervante, il jackpot potrebbe arrivare da un momento all’altro. Gli italiani attendono, la fortuna potrebbe finalmente arrivare e baciare qualcuno di loro.