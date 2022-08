Auto addio, in arrivo bonus di 4 mila per chi va in bici: l’agevolazione che non ti aspetti

In arrivo bonus di 4 mila euro a favore di coloro che dicono addio alla vecchia auto per andare in bici. Ecco l’agevolazione che non ti aspetti.

Al fine di incentivare la svolta green è in arrivo un bonus di 4 mila euro a favore di coloro che dicono addio alla vecchia auto, preferendo utilizzare al suo posto la bici. Ma chi ne ha diritto e come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai non è un mistero di come siano davvero tanti i costi con cui dover fare i conti e che hanno un peso non indifferente sulle nostre tasche. A partire dalle bollette di luce e gas, passando il cibo fino ad arrivare alle piccole esigenze quotidiane, d’altronde, sono tanti i costi che incidono sul bilancio famigliare.

Tra questi si annoverano senz’ombra di dubbio quelli per l’auto, che di recente ha portato molti automobilisti a dover fare i conti con delle difficoltà non indifferenti. Questo a causa del preoccupante aumento dei prezzi del carburante.

Auto addio, in arrivo bonus di 4 mila per chi va in bici: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto è in arrivo un bonus di 4 mila euro a favore di coloro che dicono addio alla vecchia auto, preferendo utilizzare al suo posto la bici. Ma chi ne ha diritto e come funziona? A tal proposito bisogna innanzitutto sottolineare che, a differenza di quanto sperato, non si tratta di un’agevolazione disponibile al momento in Italia.

Il nostro Paese, infatti, da questo punto di vista è ancora fermo al bonus mobilità del 2020. Ma chi ha diritto, quindi, ad ottenere un bonus di 4 mila euro per dire addio alla vecchia auto e andare in bici? Ebbene, bisogna sapere che si tratta di una proposta davvero molto apprezzata di cui potranno beneficiare molti cittadini francesi.

Il governo francese, infatti, ha deciso di stanziare incentivi fino a 4 mila euro a favore di chi passa da una vecchia auto inquinante a una bici elettrica di nuova generazione. Una misura, quella messa a disposizione dal governo francese, che segue la scia di altri bonus messi a disposizione da altri Paesi Europei.

Ne è un chiaro esempio la Lituania che offre mille euro proprio per effettuare il passaggio dalla vecchia auto alla bici. Degli incentivi davvero molto importanti e che potrebbero contribuire a dare un’ulteriore spinta green.

Al momento, come già detto, si tratta di una misura non disponibile in Italia. Chissà però che il prossimo governo non possa prenderne spunto, mettendo finalmente a disposizione dei cittadini dei bonus ad hoc, volti a favorire e diffondere l’utilizzo delle bici come mezzo di trasporto.