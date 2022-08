Digitale terrestre, non c’è pace per i cittadini: ecco cosa manca adesso

Una vera e propria odissea per i cittadini italiani alle prese con la prossima rivoluzione del digitale terrestre. Una storia infinita.

La tanto attesa rivoluzione del digitale terrestre non spicca a decollare del tutto. In attesa del passaggio ufficiale nel 2023 alle nuove frequenze sono ancora tantissimi i cittadini al momento con problemi di visione per quel che riguarda proprio i canali del nuovo digitale terrestre. Problematiche su problematiche che non fanno dormire sonni tranquilli agli italiani.

Gli ultimi tempi non sono certo stati dei migliori per i cittadini italiani. Da un lato la crisi che da già i suoi bei grattacapi, dall’altro le problematiche continue riguardo quella che è stata annunciata come una vera e propria rivoluzione tecnologica. Una operazione su scala nazionale che entro il 2023 porterà ad una nuova tecnologia per quel che riguarda proprio la fruizione dei canali televisivi in chiaro, con l’esordio di nuove frequenze in modo da lasciare le vecchie alle nuove connessioni mobile del 5G.

La verità è che a dispetto degli annunci dei vari governi nel corso degli anni, ed anche delle numerose operazioni atte a semplificare la vita ai cittadini, la dinamica non è decollata ancora del tutto. Bonus ed agevolazioni per gli stessi cittadini per la fornitura di nuovi dispostivi, decoder insomma necessari per la ricezione del nuovo segnale, ma non solo. Incentivi anche per l’acquisto di nuove tv, sempre fornite di nuovissime tecnologie in grado di “reggere” gli stessi nuovi segnali.

Decoder insomma praticamente regalati ai cittadini nella maggior parte dei casi. Nonostante tutto però, cosi come anticipato la situazione non decolla e numerosi cittadini ultimamente hanno visto per l’ennesima volta sparire i canali dagli elenchi delle proprie televisioni. La risoluzione del problema in alcuni casi potrebbe essere semplice in altri un po’meno. Andiamo per gradi a scoprire come provare a liberarsi di questa fastidiosa eventualità.

Digitale terrestre, non c’è pace per i cittadini: ecco le possibili soluzioni al problema

Generalmente le cause che potrebbero portare alla dinamica descritta, la perdita cioè della visione di alcuni canali potrebbe nascere da due diverse cause. La prima legata all’inadeguatezza del dispositivo utilizzato, quindi un decoder non adatto alla visione della nuova tecnologia oppure ad un mancato aggiornamento del sistema. Ad ogni modo il tutto può essere facilmente risolvibile ma non sempre in modalità totalmente gratuita.

Se il problema è per l’appunto dato l’inadeguatezza del dispositivo di ricezione allora è il caso di passare all’azione acquistandone uno nuovo di ultima generazione. Attualmente sul mercato, in vendita attraverso la nota piattaforma Amazon potreste trovare la migliore soluzione al problema con uno dei migliori prodotti in circolazione. Il decoder DVB-T2 Edision Picco T265+ in vendita al momento a soli 23,90 euro, invece di 29,90 euro.

Nel caso poi la vostra zona non fosse pienamente raggiungibile dal segnale necessario per la visione consueta dei canali del digitale terrestre ci si potrebbe affidare ad un amplificatore di segnale. Tra i migliori al momento sul mercato possiamo trovare l’Amplificatore AMP20 Meliconi in vendita, sempre su Amazon a soli 26 euro. Nell’ipotesi migliore a causare la perdita dei canali in questione potrebbe essere un mancato aggiornamento del sistema, operazione praticabile in pochi secondi attraverso le impostazioni dello stesso dispositivo utilizzato.

Ad ogni modo risolto ogni problema la lista canali che dovrebbe comparire, per cosi dire, a pieno regime è la seguente, con relativa numerazione:

1 Rai 1 HD

2 Rai 2 HD

3 Rai 3 TGR Regione

4 Rete4 HD

5 Canale5 HD

6 Italia1 HD

7 LA7 HD

8 TV8 HD

9 NOVE

10 Emittente locale

11 Emittente locale

12 Emittente locale

13 Emittente locale

14 Emittente locale

15 Emittente locale

16 Emittente locale

17 Emittente locale

18 Emittente locale

19 Emittente locale

20 20Mediaset HD

21 Rai 4

22 Iris

23 Rai 5

24 Rai Movie

25 Rai Premium

26 Cielo

27 27Twentyseven

28 TV2000

29 LA7d

30 La5

31 Real Time

32 QVC HD

33 Food Network

34 Cine34

35 Focus

36 RTL 102.5

37 GM24

Ad ogni problema una soluzione insomma, sperando che a breve ogni cittadino possa finalmente godere pienamente della nuova rivoluzione tecnologica del Digitale terrestre.