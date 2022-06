Il digitale terrestre sul nostro smartphone: ecco come in poche mosse

L’ultimo anno ha visto nel digitale terrestre uno dei protagonisti assoluti. Parliamo di una vera e propria rivoluzione.

Il passaggio ad una nuova tecnologia, la possibilità di lasciare liberi alcuni spazi, parliamo in pratica di bande per la ritrasmissione che saranno utilizzate per la diffusione del 5G. Sostanzialmente però il digitale terreste vive l’opportunità di godere di un nuovissimo sistema per l’appunto di ritrasmissione. I cittadini nei mesi scorsi hanno infatti usufruito di numerosi vantaggi in merito.

Una rivoluzione che ha letteralmente travolto gli stessi cittadini ad oggi costretti per forza di cose ad adattare i propri strumenti alla nuova tecnologia. Nuovo decoder o addirittura nuova tv quando questa non è aggiornata per supportare la nuova tecnologia. Aiuti piovuti sulle stesse teste dei cittadini in entrambi i casi. Sia per l’acquisto di un decoder, spesso fornito addirittura gratis, sia per quello di una nuova tv, attraverso specifici incentivi che tra l’altro prevedevano anche la rottamazione della vecchia tv.

La novità del momento quindi riguarda il comparto televisivo con una graduale copertura di sempre più postazioni e di conseguenza di aree geografiche nel nostro paese. Al momento l’operazione continua non senza alcune difficoltà ampiamente prevedibili. Si stima in ogni caso che nel breve tempo la cosa potrebbe partire a pieno ritmo. Il grosso del problema è spesso rappresentato proprio dalla qualità della ricezione del segnale digitale terrestre in alcune zone. Problema che gradualmente dovrebbe essere risolto.

Il digitale terrestre sul nostro smartphone: ecco la novità che di certo farà piacere agli italiani

La novità importante a questo punto riguarda anche un’altra tipologia di fruizione dello stesso servizio. Il digitale terrestre insomma non solo per la nostra tv ma anche per un altro strumento utilizzato quotidianamente, forse quello più utilizzato di tutti, lo smartphone. Decoder del digitale terrestre per guardare sul nostro telefonino la tv che solitamente guardiamo a casa. La novità, è di fatto tutta qui. In rete, come spesso capita, le proposte migliori.

Il noto portale di shopping on line, Amazon, ad esempio propone un modello assolutamente perfetto per le operazioni citate, facile da configurare e da gestire ad un prezzo davvero conveniente, circa 36 euro. Guardare comodamente la tv sul nostro smartphone senza avere bisogno di una commessione ad internet. Un device Android ed il collegamento immediato tramite la porta USB C. Il prezzo una vera bomba, solo 36 euro. Un vantaggio assoluto insomma che potrebbe voler dire una maggiore qualità del servizio. Sembra assurdo ma è davvero cosi.

Qualità ottimale per una visione che di certo avverrà su uno schermo molto ridotto ma che assicurerà una qualità assolutamente alta. Parliamo di uno strumento dinamico, di semplice installazione ed utilizzo. Il vantaggio di acquistare poi il prodotto su Amazon è tutto nella possibilità di riceverlo a casa a zero spese se iscritti al programma Prime. MyGica DVB-T2/T Type-C USB è lo strumento che non può assolutamente mancare in casa nostra. Il digitale terrestre e le sue mille rivoluzioni non saranno certo un problema da oggi in poi con questo interessantissimo prodotto.