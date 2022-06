Le migliori creme solari SPF 50, sorpresa: ecco le marche di cui ci si può fidare

Con l’arrivo del caldo ci si chiede quali siano le migliori creme solari SPF 50. Altroconsumo ha analizzato alcuni dei marchi più famosi.

È in arrivo l’estate e con lei aumentano le ore di esposizione alla luce solare e ai raggi UV. Per proteggere la nostra pelle, dagli effetti dannosi causati dai raggi solari, è bene munirsi di una crema ad alta protezione.

Altroconsumo ha analizzato diverse creme solari tra quelle presenti attualmente in commercio e ha individuato 6 marchi che rappresentano una garanzia. Questi prodotti, infatti, garantiscono il livello di protezione ottimale.

Oggi scopriremo quali sono le marche da preferire e quali sono le loro caratteristiche che gli hanno permesso di conquistare il titolo di “reginette dell’estate”.

Le migliori creme solari SPF 50: ecco la lista di Altroconsumo

Molte persone commettono l’errore di credere che le creme solari protettive servano solo a mare. In realtà, i dermatologi si raccomandano di utilizzare una protezione ad hoc ogni volta che si esce di casa. In effetti, l’esposizione ai raggi del sole non avviene solo in spiaggia, ma è una minaccia costante a cui la nostra pelle è sempre esposta.

Per questo motivo, applicare la protezione solare sul viso e sulle parti esposte del corpo è una buona abitudine, che permette di proteggere adeguatamente la nostra cute.

Prima di vedere quali sono le 6 creme migliori in commercio quest’anno, secondo la classifica di Altroconsumo, spieghiamo una volta per tutte qual è la differenza tra una protezione 50, 30 e 15.

Molti consumatori credono che il valore indicato sulla confezione della crema solare protettiva indichi il grado di protezione. In realtà, le creme contenute all’interno solo tutte perfettamente uguali, ovvero riescono ad offrire lo stesso livello di protezione alla pelle.

La differenza è data dalla durata del livello di protezione. In particolare, la crema solare con SPF 15 offre una protezione di 150 minuti; il prodotto con SPF 30 riesce a proteggere la pelle per 300 minuti; mentre la SPF 50 offre un buon livello di protezione per 500 minuti.

Fermo restando che, quando queste creme vengono utilizzate al mare, devono essere applicate con una maggiore frequenza. Infatti, com’è prevedibile, l’acqua, la sabbia e gli asciugamani rimuovono parte del prodotto riducendo notevolmente lo scudo protettivo creato dalla crema.

Le 6 creme che quest’anno hanno fatto centro

Secondo i test condotti da Altroconsumo le marche con protezione 50 promosse a pieni voti sono 6. Le analisi condotte hanno preso in esame 18 diversi prodotti: tutte hanno riportato una valutazione media o buona.

Le creme analizzate sono state fatte provare ad un gruppo di consumatori, nascondendo il nome della marca. Le valutazioni riguardavano l’odore, la spalmabilità, la consistenza e l’untuosità della crema.

Alla luce di questi parametri è risultato che i seguenti prodotti hanno avuto un giudizio ottimo:

Avène spray bambino 50 +

Biotherm waterlover hydrating Sun Milk 50+

Vichy Capital Soleil latte solare eco sostenibile 50

Nivea Sun baby The kids sensitive protect 5 in 1 50+

Garnier ambre Solaire kit Advanced sensitive spray protettivo 50+

Aptonia kit spray solare protettivo

Appartengono alla categoria dei prodotti di buona qualità: