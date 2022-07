Gratta e vinci, mai visti tanti soldi così: farà il viaggio della vita

Una vincita davvero eccezionale in un momento storico che non ammette chissà quante ulteriori incertezze.

Come fa un semplice biglietto Gratta e vinci a cambiare la vita di un giovane lavoratore, di un ragazzo che realisticamente non ha fatto altro che confermare una sorta di abitudine, un gesto rituale, quasi scaramantico forse. Grattare un biglietto, sperare nella fortuna prima di andare al lavoro. Una operazione dimostratasi inutile per moltissimo tempo. Poi le cose sono cambiate del tutto e la fortuna ha finalmente bussato alla sua porta con molta decisione.

Un premio chiaramente inatteso, un bottino che probabilmente mai e poi mai si sarebbe potuto immaginare nelle proprie tasche. Invece la dea bendata aveva altri piani per il vincitore in questione, un ragazzo la cui vita a questo punto appare realisticamente travolta dai numeri e dai simboli del biglietto magico. Un momento d’oro, una vincita che a questo punto porta la vita del giovane protagonista di questa vicenda in tutt’altra direzione.

La storia che stiamo per raccontare arriva dagli Stati Uniti, per la precisione dal Michigan. Lo Stato ha battuto con questa vincita il suo personalissimo record di successi. Ben 6 milioni di dollari con un gioco che ormai da un po’ di tempo ha letteralmente rapito i giocatori abituali e non solo loro. Stiamo parlando del Diamond Riches con un montepremi complessivo di ben 300milioni di dollari della Michigan lottery per l’appunto. Si vince nella contea di Cheboygan.

Gratta e vinci, il neo milionario batte ogni record: un solo biglietto ha cambiato la sua vita per sempre

Sei milioni di dollari con un solo biglietto. Una giocata che ha cambiato letteralmente la sua vita. Da questo momento in poi niente sarà come prima è poco ma sicuro. Il premio, il bottino fortunato è arrivato cosi all’improvviso, come sempre in certi casi. Lo stesso vincitore della cifra tanto ambita ha raccontato gli ultimi secondi prima di comprendere che la propria vita sarebbe di fatto cambiata da un momento all’altro, cosi quasi come per magia.

Una sosta insieme al suo amico al Vanderbilt Downtown EZ Mart, presso l’8114 mill street a Vanderbilt per acquistare il biglietto vincente. Un biglietto nel giorno della paga, cosi come annunciato dal vincitore poco prima: “Ci siamo fermati al negozio mentre andavo al lavoro in modo da poterne comprare uno e l’ho graffiato quando sono salito in macchina – ha dichiarato il trentenne vincitore – quando ho visto che avevo vinto il premio da 6 milioni di dollari, ho iniziato a tremare e ho mostrato al mio amico. Stavamo entrambi andando fuori di testa!”

Il giovane vincitore per l’occasione ha optato per il pagamento forfettario di 4,1 milioni di dollari al posto dei 30 pagamenti annuali previsti in ogni caso dal regolamento. Al momento il suo unico desiderio è quello di utilizzare i soldi vinti per un viaggio a Disneyland. Chiaramente tutti gli altri soldi andrebbero messi da parte per il futuro. Grande soddisfazione anche da parte dello Stato americano per la recente vincita milionaria.

“I giocatori hanno vinto più di 14 milioni di dollari giocando al gioco Diamond Riches da 300.000.000 dollari lanciato all’inizio di questo mese – riferisce la Michigan Lottery – ogni biglietto da 50 dollari offre ai giocatori la possibilità di vincere premi che vanno da 50 dollari fino a 6 milioni di dollari. Rimangono più di 317 milioni di dollari di premi, tra cui due premi da 6 milioni di dollari, 98 premi da 50.000 dollari e 715 premi da 2.500 dollari”.

Un gioco che a questo punto travolge del tutto la vita del fortunato giocatore in questione. Sei milioni di dollari piovuti dal cielo cosi, all’improvviso, una vincita inaspettata che a questo punto offrirà un preciso indirizzo alla vita del fortunato in questione. Si vince e si vince bene anche stavolta in un momento più che delicato. I soldi in questo caso lasciano un sorriso più che sincero, la speranza continua ad alimentare i sogni dei futuri vincitori.