L’Eredità non delude i suoi spettatori e regala una vittoria che stupisce per la giovane età del vincitore e per la cifra vinta.

Lorenzo Petrarca, classe 1997, vince nel programma L’Eredità meritatamente dopo aver dimostrato che la giovane età non impedisce di raggiungere livelli molto alti di conoscenza.

Ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo fino all’ultimo momento, fino alla rivelazione di Flavio Insinna che ha sciolto ogni dubbio. Lorenzo Petrarca ha indovinato la parola misteriosa della Ghigliottina portandosi a casa una cifra da capogiro soprattutto per un ragazzo poco più che ventenne. Lo studente di Economia ha fin da subito dimostrato sangue freddo e lucidità riuscendo non solo ad arrivare al gioco finale ma anche ad indovinare la parola vincente al secondo tentativo. Teramo, la sua città, ha gioito per la vittoria e atteso con ansia il ritorno a casa del campione del programma L’Eredità. Ma quanto ha vinto l’intraprendente Lorenzo?

L’Eredità, un vincita a sei cifre

I giochi proposti a L’Eredità sono il perfetto connubio tra bravura e fortuna. Passo dopo passo i concorrenti si sfidano a suon di risposte e solo uno arriverà al gioco finale per poter afferrare con mano la possibilità di vittoria. Lorenzo Petrarca ha sbaragliato la concorrenza arrivando alla Ghigliottina, la fase in cui da cinque parole bisognerà indovinarla una sola, quella che regalerà il montepremi accumulato durante la puntata.

Il giovane di Teramo è riuscito a capire la parola misteriosa e a vincere 210 mila euro. Una cifra altissima per il programma che gli consente di rientrare tra i campioni “più ricchi” della storia de L’Eredità. Tutto questo è successo lo scorso 10 febbraio. Come da regolamento, dopo la vittoria Lorenzo ha dovuto interrompere la sua partecipazione ma gli spettatori ancora lo ricordano in attesa che arrivi un altro concorrente ad eguagliare se non superare il record della stagione in corso.

Le altre vincite record

La vittoria di 210 mila euro ha stabilito un record per la stagione in corso ma non è la cifra più alta vinta nel programma condotto da Flavio Insinna. La stessa cifra è stata vinta nel 2019 da Valentina, a cavallo tra Natale e Capodanno, il 28 dicembre. E come non ricordare il campione Massimo Cannoletta che ha partecipato a 51 puntate nel 2020 vincendo 280 mila euro in gettoni d’oro. Ricordi di un passato recente che fanno sognare di rivedere presto un altro partecipante in grado di arrivare fino in fondo e vincere cifre elevate.