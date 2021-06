Noto conduttore televisivo, al timone di programmi di successo come L’Eredità, ecco quanto guadagna Flavio Insinna. Si tratta di cifre da capogiro.

Tra i conduttori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, Flavio Insinna è ritornato in Tv con un grande successo del passato di Corrado: “Il pranzo è servito”. Al timone di programmi di successo, come L’Eredità, vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Flavio Insinna: chi è, altezza, carriera

Nome: Flavio Insinna

altezza: 180 cm

Peso 75 kg

Data di nascita 3 Luglio 1965

Luogo di nascita Roma

Nato a Roma il 3 luglio 1965, Flavio Insinna è alto 180 cm, pesa circa 75 kg ed è del segno zodiacale del cancro. Tra i conduttori più apprezzati del piccolo schermo, in realtà ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo dividendosi tra teatro e cinema. Non è un caso, quindi, che sia diventato noto al pubblico proprio in qualità di attore, vestendo i panni del capitano dei carabinieri Flavio Anceschi nella nota serie televisiva Don Matteo.

In seguito ha condotto il programma Affari Tuoi, per poi abbandonare nel 2008 in modo tale da potersi dedicare al teatro. Nel 2014 ottiene la conduzione del programma L’anno che verrà, mentre dal 24 settembre 2018 è al timone de L’Eredità. Se tutto questo non bastasse ha vestito anche i panni di giurato nel programma condotto da Milly Carlucci, Il cantante mascherato.

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso, sapete quanto guadagna la conduttrice? Le cifre da capogiro

LEGGI ANCHE >>> Virologi in tv, quanto guadagnano e le pagelle degli esperti del Covid

Flavio Insinna: la fidanzata, figli

Una carriera all’insegna del successo, quella di Flavio Insinna, che ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo in merito alla sua vita privata. Non a caso sono molto poche le informazioni in merito. Tuttavia qualche tempo fa è finito al centro della cronaca rosa nostrana a causa del matrimonio saltato con l’allora fidanzata Mariagrazia Dragani. Nel 2016, infatti, la coppia aveva annunciato le nozze con tanto di affissione delle pubblicazioni nel comune di Milano. In seguito, però, hanno deciso di annullare il tutto, con il conduttore che ha sempre preferito non fornire spiegazioni in merito.

In seguito Insinna ha ritrovato la felicità al fianco di Adriana Riccio, conosciuta proprio nel corso della trasmissione Affari Tuoi. La donna, infatti, si era presentata in studio in qualità di concorrente, con i due che avrebbero intrapreso poco dopo una relazione. Il conduttore non ha mai ufficializzato la storia, ma in base ad alcuni rumors starebbero assieme dal 2018.

Insinna non ha avuto figli nelle precedenti relazioni, da notare comunque il suo impegno in associazioni umanitarie volte alla difesa dei bambini.

Flavio Insinna: quanto guadagna e patrimonio

Attualmente alla guida del seguitissimo programma televisivo L’Eredità, stando a quanto riportato da Dagospia, sembra che il conduttore percepisca ben un milione di euro all’anno per condurre il noto game show. A questo compenso, inoltre, bisogna aggiungere gli altri guadagni provenienti dalla varie apparizioni sul piccolo schermo, come ad esempio il ruolo di giurato de Il cantante mascherato. Cifre senz’ombra di dubbio molto importanti, con il conduttore che può sempre contare sull’affetto del suo pubblico.

Flavio Insinna: Instagram e Facebook

Come la maggior parte dei volti noti del mondo dello spettacolo, anche Flavio Insinna è molto attivo sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook dove condivide spesso foto e video delle proprie esperienze professionali e anche alcuni momenti della sua vita privata.