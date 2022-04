La ricerca dei migliori dentifrici venduti in Italia rivela quali sono i prodotti che proteggono efficacemente denti e gengive. Scopriamo i risultati riportati da Altroconsumo.

Altroconsumo ha stilato una classifica dei migliori dentifrici acquistabili in Italia per aiutare i cittadini a scegliere i marchi dal miglior rapporto qualità/prezzo.

L’importanza di un buon dentifricio non deve essere sottovalutata. Il prodotto serve per mantenere in salute la propria bocca, evitando complicazioni ai denti e alle gengive che potrebbero rilevarsi alquanto onerose. Una buona protezione significa, poi, avere un sorriso splendente, da mostrare con orgoglio, dettaglio fondamentale soprattutto per chi lavora in determinati settori a contatto con un pubblico. Il dentifricio giusto consente, poi, di prevenire alitosi, gengiviti ma anche infezioni in altre parti del corpo dato che una scarsa igiene consente il passaggio di numerosi batteri. Capita l’importanza della scelta dei migliori prodotti sul mercato, è il momento di conoscere la classifica redatta da Altroconsumo.

I migliori dentifrici sul mercato

Le classifiche di Altroconsumo fanno riferimento ad indagini ideate per testare i prodotti in vendita nei supermercati ed indirizzare le famiglie verso gli acquisti più salutari. Acqua minerale, olio extra vergine d’oliva, cioccolato, le ricerche coinvolgono tanti alimenti quotidianamente utilizzati dai consumatori. Oggi però ci soffermeremo sulla graduatoria che riporta le migliori marche di dentifrici.

Iniziamo dal podio e dal primo posto occupato con 71 punti da Conad Protezione Completa, un prodotto di ottima qualità e dal prezzo di vendita basso, 0,89 euro. Segue, a parimerito, Aquafresh Tripla Protezione Menta Fresca. Il secondo posto è legato al costo di poco superiore, 1,25 euro. Con 67 punti si aggiudica il terzo gradino del podio Elmex Protezione Carie, di qualità buona, in vendita a 1,97 euro.

La classifica prosegue

Punteggio più basso (63) ma qualità buona per Antica Erboristeria Totale Salvia e Menta e Meridol Protezione Gengive il cui costo è molto elevato, 4,22 euro circa. Segue con 59 punti e una qualità media Pasta del Capitano Placca e Carie. Parità di punteggio, 54 punti, per Sensodyne Complete Protection e Colgate Total Original, entrambi con un prezzo superiore alla media (rispettivamente 4,24 euro e 2,86 euro).

La classifica prosegue con i prodotti di qualità bassa e punteggi inferiori a 50. Troviamo AZ PRO-Expert Prevenzione Superiore Menta e BioRepair-Total Protective Repair con 49 punti e Marvin Classic Strong Mint (3,68 euro) con 48 punti. Chiude la lista con 42 punti Mentadent Protezione Famiglia Igiene Quotidiana. In conclusione, il costo maggiore non è sempre indice di migliore qualità secondo quanto appurato dalla ricerca di Altroconsumo.