Occhio al reddito di cittadinanza, in quanto in questo caso i nonni non devono pagare il mantenimento ai nipoti. Ecco cosa c’è da sapere.

Importanti novità per quanto riguarda il mantenimento a favore dei nipoti da parte dei nonni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa cambia.

La vita è ricca di imprevisti e gli ultimi due anni ne sono una chiara dimostrazione. A partire dal Covid fino ad arrivare al preoccupante aumento generale dei prezzi, in effetti, sono davvero tanti, purtroppo, i fattori che incidono negativamente sul bilancio delle famiglie. Riuscire a sostenere le varie spese risulta per molti sempre più difficile.

In tale contesto giungono in aiuto dei sostegni economici particolarmente importanti, come ad esempio il reddito di cittadinanza. Ebbene, proprio soffermandosi su tale sussidio si invita a prestare molta attenzione, in quanto in questo caso i nonni non devono pagare il mantenimento ai nipoti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Reddito di cittadinanza, stop al mantenimento a carico dei nonni: tutto quello che c’è da sapere

Portare i nipoti a scuola e aiutarli a fare i compiti sono solo alcune delle attività che molti nonni si ritrovano a svolgere. Punto di riferimento della famiglia, in effetti, i nonni svolgono spesso più professioni in un solo giorno. Proprio per questo motivo, qualche tempo fa, abbiamo visto assieme a quanto dovrebbe ammontare lo stipendio di un nonno se il suo fosse un lavoro retribuito.

Sempre soffermandosi sull’importanza dei nonni, inoltre, può capitare che proprio quest’ultimi vengano tirati in ballo per il mantenimento dei nipoti. Una situazione, quest’ultima, che può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui i genitori risultino indigenti, deceduti oppure non rispettino i propri obblighi.

Tutte situazioni, quest’ultime, che possono portare i nonni a dover quindi mantenere economicamente i propri nipoti. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultima situazione, interesserà sapere che grazie alle ultime ordinanze della Corte di Cassazione bisogna fare i conti con delle importanti novità. Ma di cosa si tratta?

Entrando nei dettagli nel valutare la disposizione o meno dell’obbligo dei nonni di mantenere i propri nipoti, il Giudice deve tenere in considerazione anche il reddito di cittadinanza. In particolare deve valutare, anche in base all’età dei nipoti, se quest’ultimi possano o meno accedere a tale sussidio. In caso di risposta affermativa, allora viene stabilito lo stop al mantenimento dei nipoti da parte dei nonni.