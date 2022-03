WhatsApp, siamo pronti per svelare un ultimo segreto dell’app di messaggistica più utilizzata. Il menù nascosto, scopriamo cos’è e come trovarlo.

Un banale trucco per scovare il menù nascosto di WhatsApp. Vediamo qual è l’utile scorciatoia che semplificherà ulteriormente le operazioni.

Evoluzione è la parola chiave di WhatsApp e del suo successo. Il compiacimento e l’interesse degli utenti devono essere sempre al centro di ogni scelta per non far calare l’attenzione e riversarla verso applicazioni rivali. La piattaforma, dunque, si rinnova spesso e propone aggiornamenti interessanti volti a soddisfare ogni esigenza degli utenti. L’app permette di “spiare” il partner, di inviare messaggi che si autodistruggono, di guadagnare online. Inoltre, include una serie di funzionalità pratiche che permettono un utilizzo rapido e semplice dell’applicazione stessa. E’ il caso del menù nascosto, avete mai sentito parlare di questo servizio?

WhatsApp e il menù nascosto

Gli utenti sono travolti dalla frenetica routine quotidiana tanto da dover accelerare ogni operazione per non perdere tempo. WhatsApp cerca di soddisfare questa necessità con una piattaforma pratica, fluida e veloce da gestire. In più, ha inserito un menù segreto che può essere utilizzato quando si ha l’esigenza di usare una scorciatoia per raggiungere più in fretta le operazioni da effettuare.

Per entrare in questo mondo nascosto occorrerà semplicemente tenere premuto sull’icona dall’applicazione. E’ lo stesso gesto che si compie quando si desidera rimuovere un’applicazione che non interessa più. Oltre alla voce legata all’eliminazione dell’app, però, apparirà anche un piccolo menù rapido.

Cosa appare nel nuovo mondo segreto?

I possessori di uno smartphone Android potranno accedere velocemente alla lista dei contatti con cui si è conversato nelle ultime ore e al pulsante della fotocamera del proprio device. Chi possiede, invece, un dispositivo Apple avrà accesso rapido al codice QR Code, alla fotocamera, ad una nuova chat oppure potrà cercare un dettaglio in particolare all’interno di una conversazione.

Il servizio è particolarmente apprezzato dagli utenti che desiderano comodità e velocità di accesso alle funzioni di WhatsApp. Ogni desiderio deve essere soddisfatto e la piattaforma sembra gestire questa necessità in modo ottimale. Basti pensare alla possibilità di scrivere in un inglese perfetto in chat anche senza parlare la seconda lingua oppure di trovare risposte ai quesiti sul passaggio al nuovo digitale terrestre.