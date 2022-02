Come guadagnare online sfruttando WhatsApp? Scopriamo gli strumenti che l’app di messaggistica prevede di mettere a disposizione degli utenti per fare soldi.

Novità in arrivo su WhatsApp. Presto la nota app utilizzata da milioni di persone consentirà di guadagnare online attraverso strumenti di semplice utilizzo.

WhatsApp torna alla ribalta per sbaragliare la concorrenza – Telegram in primis. Le sfide sono a suon di funzionalità e l’ultima novità in arrivo sull’app di messaggistica più utilizzata in Italia introduce uno strumento di indubbia utilità. Dopo il trucco per scrivere in un inglese perfetto e e quello per inviare messaggi che si autodistruggono in seguito alla prima visione, è il momento di utilizzare WhatsApp per guadagnare. Gli strumenti per far soldi sono, nello specifico, due. Parliamo della foto di copertina e delle community. Approfondiamole insieme per non lasciarsi sfuggire alcuna occasione di crescita professionale.

Come guadagnare online su WhatsApp con la foto copertina

A livello imprenditoriale “vendere” bene la propria immagine significa farsi conoscere e riuscire ad arrivare ad un numero elevato di possibili clienti. Partendo da questo presupposto, WhatsApp consente di aumentare la propria riconoscibilità attraverso la foto copertina. Si tratta di uno strumento attraverso il quale si potrà comunicare il proprio messaggio professionale e agire efficacemente a livello di marketing.

La nuova funzionalità che potrebbe presto essere introdotta è stata resa nota dai componenti di WAbatainfo, un team di ragazzi specializzato nel trovare informazioni sui nuovi strumenti in programmazione spulciando tra dati nascosti nel codice dell’app di messaggistica, beta o ufficiale. Ma come guadagnare online tramite la foto copertina? L’idea è di permettere ai titolari di account Business di utilizzare questo strumento – come accade su Facebook o nei gruppi WhatsApp – come immagine posta dietro la foto profilo per aumentare la visibilità.

Le community, come fare più soldi

In arrivo nuove funzionalità relative alle community. Non solo gli account Business potranno accedere alla funzione ma tutti gli amministratori dei gruppi WA. Ogni community potrà contenere fino a 10 gruppi e saranno proprio gli amministratori a crearle. In questo modo si potrà inviare lo stesso messaggio a tutti i gruppi inseriti nella community e creare delle bacheche per inviare annunci collettivi. I professionisti potranno migliorare, così. l’attività di marketing, raggiungere più persone e guadagnare di più sfruttando WhatsApp.