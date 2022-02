WhatsApp, scopriamo come scrivere in un inglese perfetto o in altre lingue per chattare correttamente e senza errori.

Parlare in inglese non sarà un problema grazie ad un trucco utilizzabile su WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata in Italia.

Siamo cittadini del mondo, abitanti di una rete globale che ci consente di comunicare con chi è fisicamente distante chilometri e chilometri da noi. Per lavoro o per piacere può capitare di dover chattare in una lingua straniera e fare brutte figure è l’ultima cosa che vorremmo. Per poter comunicare correttamente e senza errori potremmo doverci affidare ad un trucco evitando di contare eccessivamente sulla propria conoscenza scolastica dell’inglese o di un qualsiasi altro dialetto. Parliamo di integrare Google Translate a WhatsApp in modo tale da costruire conversazioni di livello.

WhatsApp e il trucco per sembrare poliglotta

I servizi offerti da WhatsApp sono molteplici, tutti volti a soddisfare ogni esigenza degli utenti. Gli aggiornamenti introducono periodicamente funzionalità interessanti che rendono l’app di messaggistica uno strumento utile e, ormai, necessario quotidianamente. Molte persone sanno come “spiare il partner”, come ascoltare i messaggi a velocità doppia, come avere due profili diversi su uno stesso smartphone. In pochi sanno, però, che è possibile scrivere in inglese corretto e chattare con persone straniere dimostrando un alto livello di conoscenza della lingua straniera.

Il trucco da utilizzare prevede l’associazione di Google Translate a WhatsApp. Il servizio di Google si presenta come un traduttore di lingue. Consente di ottenere traduzioni istantanee di parole o intere frasi semplicemente digitandole nel campo di testo; di tradurre istantaneamente testi inquadrati con la fotocamera dello smartphone; di tradurre immagini di testo in altra lingua e di ricevere traduzioni di testo anche offline. Come collegare tutte queste funzionalità – e tante altre – all’app di messaggistica?

Come procedere per scrivere in altre lingue

Il primo passo è dotarsi della tastiera ufficiale di Google per smartphone chiamata Gboard e collegarla al device. Attraverso al tastiera si potrà scrivere velocemente e scoprire diverse funzionalità tra cui il traduttore automatico. Per utilizzarlo basterà cliccare sui tre puntini presenti accanto alla barra di scrittura mentre si è nella chat. Selezionando “Traduzione” si potrà scegliere la lingua in cui scrivere e quella in cui tradurre. A questo punto, ogni parola verrà tradotta istantaneamente e la conversazione risulterà fluida e priva di errori.