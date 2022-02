Whatsapp è ricco di funzioni, ma una in particolare genera da sempre molteplici dubbi circa il suo reale utilizzo

Stiamo parlando della celebre icona a forma di stella. Cerchiamo di capire cosa succede quando si decide di cliccarci su.

Tra le applicazioni più utilizzate al mondo c’è senz’altro Whatsapp. Per quanto ormai sia diffusa e conosciuta, non tutti però la utilizzano e la sfruttano come dovrebbero.

Infatti la celebre applicazione con la cornetta verde ha molteplici funzioni che spesso e volentieri non vengono sfruttate. Su tutte spicca la famosa icona a forma di stellina. Scopriamo in che modo funziona e in quale genere di attività può essere di grande aiuto.

Whatsapp: a cosa serve l’icona con la stellina

Corrisponde al contrassegno dei “Messaggi importanti”, dove le conversazioni fleggate vengono inviate in una sorta di chat virtuale. A questa si può accedere aprendo il menu principale dell’app, ovvero quello in alto a destra con i tre puntini e selezionando poi la dicitura “Messaggi importanti”.

A quel punto si apre una nuova schermata con la stessa interfaccia delle normali chat, all’interno della quale potremo reperire tutti i messaggi segnati come importanti con l’indicazione di chi li ha inviati, in quale chat e in quale momento.

Non si potrà rispondere ai messaggi a meno che non si decide di selezionarli e riportarli nella chat di provenienza. Quindi ricapitolando per segnare un messaggio come importante è necessario fare prima un tap lungo e poi fare tap sull’icona a forma di stella che compare in alto (tra l’icona del cestino e quella dell’inoltro).

Questo genere di lavoro lo si fa quando si vuole salvaguardare una determinata chat, che magari può risultare importante per fini lavorativi o personali. Si crea una vera e propria cartella/schermata dei messaggi importanti di Whatsapp, come se fosse una sorta di quaderno degli appunti, dove salvare solo quei contenuti che possono essere realmente indispensabili.

Un utilizzo che si può fare di questo strumento è quello di salvare la lista delle cose da fare in un determinato giorno o quella della spesa.