Avere due profili WhatsApp su un solo telefono è possibile conoscendo un paio di trucchetti che aggireranno l’ostacolo. Scopriamo quali sono in modo tale da separare privato e lavoro.

WhatsApp è l’app di messaggistica preferita dagli utenti per i numerosi servizi che offre e per la praticità di utilizzo. L’applicazione permette di leggere i messaggi vocali, di recuperare le chat eliminate, di connetterla al computer senza utilizzare internet e, più semplicemente, di inviare velocemente messaggi, foto e documenti. Le funzionalità sono numerose e varie ma c’è una cosa che WhatsApp non consente di fare – almeno in teoria. Parliamo della possibilità di avere due profili su un telefono solo. Un limite importante per gli utenti che desiderano creare due account in modo tale da separare lavoro e vita personale. Un limite che, però, può essere superato utilizzando due semplici trucchi.

WhatsApp, come ottenere due profili su un telefono

Il profilo di WhatsApp è legato al numero di telefono. Per questo motivo sembrerebbe impossibile avere un doppio account su un solo device. L’app non lo consente neanche avendo uno smartphone dual sim risultando, dunque, incompleta e non funzionale a 360°. Telegram, per esempio, permette il doppio profilo così come applicazioni di messaggistica simili. Non occorre disperare, però, dato che il modo di avere due account esiste anche se non garantisce un’esperienza fluida come nelle altre app.

Per “aggirare il sistema” occorre partire proprio dalla peculiarità di WhatsApp, la stretta connessione al numero di telefono. Un numero un profilo, due numeri due profili. Ciò significa che per avere un doppio account occorrerà possedere un cellulare dual sim ed acquistare una seconda scheda da utilizzare per chattare tramite l’app. L’operatore potrà essere lo stesso della prima sim, si potrà optare anche per un operatore virtuale, l’importante è avere due numeri differenti a cui associare due WhatsApp diversi su uno stesso telefono.

La procedura per sfruttare l’app due volte

Il download dell’app in riferimento al primo numero dovrà avvenire normalmente accedendo allo store di riferimento e seguendo la procedura. Per quanto riguarda il secondo numero, invece, sarà necessario associarlo a WhatsApp Business, la versione dedicata alle aziende e ai commercianti. Il funzionamento è del tutto simile all’app classica ma risulterà fisicamente un’applicazione differente scaricata sul device. Collegandola al numero della seconda scheda si potrà utilizzare WhatsApp per due profili differenti su uno stesso numero.

I trucchi non finiscono qui

Il secondo trucco per avere due profili WhatsApp è utilizzare la Modalità Ospite. Tale modalità consente la creazione di più account separati tra loro e se attivata su un telefono dual sim permette di scaricare due versioni del classico WhatsApp.