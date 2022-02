WhatsApp pensa alla privacy degli utenti progettando una funzione in grado di far autodistruggere i video inviati. Scopriamo come funziona questo interessante trucchetto.

Esiste un modo per inviare su WhatsApp un video che poi si autodistruggerà. Pochi click e la privacy non sarà più un problema.

Le app di messaggistica e i social sono strumenti di comunicazione che consentono di inviare non solo messaggi di testo ma anche vocali, documenti, foto e video. Spesso questi video sono di natura privata, destinati unicamente al destinatario della missiva. L’idea che altre persone possano vederli e inviarli ad altri contatti spaventa tanto da desiderare che i video spariscano nel momento stesso in cui il primo contatto finisce di vederlo. Ebbene, se tale soluzione è presente da tempo su Instagram, ora anche WhatsApp permette di inviare video che si autodistruggeranno dopo la prima visione. No, non è la trama di un film alla Mission Impossible ma un trucco facilmente realizzabile.

WhatsApp, come inviare video che si autodistruggono

Dire addio all’ansia e alla paura che un video possa finire in mani sbagliate è finalmente realtà. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Di conseguenza, è importante conoscere il trucchetto che permetterà di inviare foto e video che svaniranno come per magia dopo una prima visione. Nessuno potrà rigirare il file né vederlo una seconda volta con gran sollievo per il mittente.

Per mettere in pratica il semplice trucco occorre inizialmente entrare nell’app di messagistica per poi scegliere la chat del contatto a cui inoltrare una foto oppure un documento. Una volta dentro basterà cliccare sull’icona della fotocamera per aprirla per poi iniziare a girare un video oppure scattare una foto. In alternativa è possibile scegliere un’immagine o un video già girato presente nella galleria del dispositivo.

Un click e il gioco è fatto

Una volta selezionata la foto o il video da inviare occorrerà individuare per poi cliccare l’icona del numero 1 presente accanto allo spazio dedicato alla didascalia. Un semplice click sull’1 e la funzione di autodistruzione del documento verrà attivata. Il video e la foto potranno, così, essere visti solo una volta per poi sparire per sempre. L’unica preoccupazione rimanente, dunque, riguarda la possibilità che il destinatario scatti uno screenshot del video o dell’immagine che rimarrà, quindi, sul suo telefono. Di conseguenza, la domanda a cui rispondere prima di un qualsiasi invio è “mi fido realmente del contatto?”.