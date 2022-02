Eurospin assume, occasioni imperdibili nel mese di febbraio 2022. Scopriamo i ruoli ricercati accedendo alla sezione “Lavora con Noi” del portale dell’azienda.

Eurospin, si prevede un mese ricco di opportunità. Vediamo come conoscerle e come inviare la propria candidatura.

Il portale del Gruppo Eurospin racchiude un mondo di occasioni da non perdere. Nella sezione Lavora con noi sono presenti tutte le posizioni aperte attive rivolte alla ricerca di personale da inserire all’interno dell’organico. Si tratta di offerte lavorative volte a selezionare giovani laureati e diplomati intraprendenti, seri e professionali per introdurli in una realtà lavorativa solida con possibilità di carriera. Scopriamo le imperdibili opportunità del mese di febbraio 2022 per dare una svolta alla propria vita e intraprendere una nuova occupazione.

Poste Italiane, assunzioni 2022: esploriamo la sezione “Lavora con Noi”

Eurospin e la sezione Lavora con Noi

Accedere alla sezione “Lavora con Noi” sul portale del gruppo Eurospin è il primo passo per trovare un’occupazione. Qui, infatti, è possibile inviare un’autocandidatura spontanea per caricare il curriculum vitae ed inserirlo nel sistema in modo tale da poter essere selezionati nel momento in cui uscirà una posizione aperta in linea con il proprio profilo. Un click e il gioco è fatto, semplice e veloce. In alternativa è possibile conoscere le posizioni attive in sede oppure nei punti vendita in modo tale da vagliare le diverse opportunità ed inviare il candidarsi direttamente ad una o più offerte di lavoro.

Cinecittà World, nuove assunzioni: posizioni aperte, come candidarsi

Ogni posizione aperta indicherà requisiti di accesso, titoli di studio richiesti, le mansioni che verranno affidate al candidato, i luoghi delle sedi di lavoro e la tipologia di contratto prevista. Si potrà effettuare una ricerca semplice per filtrare i risultati oppure visionare l’elenco completo delle proposte di lavoro.

Eurospin, posizioni aperte in sede

Le posizioni aperte per un lavoro in una delle sedi Eurospin sparse in tutta Italia sono 29. Tra le tante citiamo la ricerca a Verona di un programmatore da inserire nella Direzione Informatica, di Junior Controller e di Junior Supply Chain laureati in Ingegneria Gestionale o in discipline economiche con specializzazione nel settore.

Ferrovie dello Stato, al via le nuove assunzioni: anche profili senza esperienza

A Catania, poi, viene proposto uno Stage nell’Ufficio di sicurezza per formare una persona che si occuperà di dare supporto alle attività di vigilanza, di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Requisito richiesto è la Laura in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Proseguiamo con la ricerca di un tecnico di cantiere in Campania che abbia una laura ad indirizzo tecnico e di un Capo Settore per alcune sedi nelle Marche, Toscana e Umbria.

Posizioni aperte nei punti vendita

Tra le posizioni aperte nei punti vendita troviamo diverse ricerche destinate ad addetti ai reparti di gastronomia, macelleria e alla vendita in generale. Le risorse si occuperanno della gestione della cassa, dell’assistenza alla clientela, della sistemazione della merce sugli scaffali, della conservazione corretta dei prodotti e del loro confezionamento. E’ richiesta la disponibilità a lavorare su turni e a spostarsi in zone vicine.