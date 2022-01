In un momento di profonda crisi economica e non solo finalmente una buona notizia per tutti i giovani e meno giovani.

Le notizie che danno speranza, dinamiche che in qualche modo portano quel briciolo di maggiore convinzione che fanno ben sperare nel futuro. Una grande azienda che assume ed in qualche modo rimette in moto le buone sensazioni.

La notizia circolava già da un po’ di tempo, i maggiori canali dove generalmente chi è alla ricerca di nuove esperienze professionali concentra tutta l’attenzione avevano lasciato trapelare qualcosa a riguardo. La situazione attuale, quella che vede il nostro paese in preda ad un momento di forte apprensione ed incertezza, ha in qualche modo bisogno di notizie del genere. Nuove assunzioni, una grande azienda, una grande realtà del nostro territorio che sceglie di affidarsi a nuovi profili, che amplia le proprie linee, che in un certo senso contribuisce a dare speranza.

Ferrovie dello Stato ha infatti pubblicato ufficialmente attraverso i soliti canali di riferimento una serie di aggiornamenti in merito ad offerte di lavoro per diplomati e laureati. Lo stesso sito dell’azienda si è fatto portatore dell’annuncio in questione, che sottolinea la richiesta, ben accolta dai potenziali candidati, anche di profili in possesso di alcuna esperienza pregressa. Le varie figure professionali ricercate sono inoltre specificate sempre attraverso il sito web di Ferrovie dello Stato. Previsti, tra gli altri, contratti di apprendistato e percorsi formativi atti all’avvio al lavoro di figure professionali senza alcuna pregressa esperienza, cosi come anticipato.

Ferrovie dello Stato, al via le nuove assunzioni: le varie figure ricercate

Come anticipato non sono poche le figure ricercate da Ferrovie dello Stato in questa nuova fase di selezioni che partirà nel breve periodo. Tra le figure in questione, rivolta soprattutto ai potenziali candidati in possesso del solo diploma di scuola superiore c’è quella di capotreno. La figura in questione ha il compito di garantire tutti quelli che sono i servizi offerti a bordo treno, al fine di assicurare al cittadino la migliore esperienza di viaggio possibile. Assicurare la regolarità della circolazione del treno, il rispetto degli orari e delle norme di sicurezza. La verifica del possesso da parte dei passeggeri del titolo di viaggio richiesto. Inoltre il capotreno si propone di rappresentare un vero e proprio punto di riferimento per gli stessi passeggeri a bordo.

Lavoro senza esperienza, le offerte non mancano: come iniziare la carriera con un click

Per quanto riguarda poi i profili richiesti è giusto sottolineare che oltre al diploma di scuola superiore è richiesta inoltre una discreta conoscenza della lingua inglese, oltre che la residenza in quella che sarà la regione di destinazione. L’offerta di lavoro sarà rivolta ai candidati di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Limite ultimo per presentare la propria candidatura attraverso i canali indicati dal sito web di Ferrovie dello Stato, il prossimo 7 febbraio. Altra figura fortemente richiesta è quella di “operatore polivalente di condotta e manovra”.

La figura in questione sarà chiamata ad occuparsi di “effettuare l’unione e il distacco dei veicoli ferroviari, gestire i movimenti di condotta e manovra, e di predisporre l’instradamento dei veicoli ferroviari”. Per il ruolo in questione si richiede oltre al diploma di scuola superiore anche uno specifico indirizzo tecnico. Richiesta inoltre diponibilità alla mobilitazione territoriale ed a lavorare su turnazione h24. Limite ultimo per potersi candidare all’offerta in questione è il prossimo 31 gennaio. Ferrovie dello Stato per la figura citata seleziona profili da formare ed inserire nelle seguenti regioni: Puglia, Piemonte, Lombardia e Lazio.

Candidarsi è semplice e veloce. Il sito web di Ferrovie dello Stato offrirà in merito tutte le indicazioni ed i requisiti essenziali richiesti.