Conciliare esperienze e qualifiche a volte è possibile. Basta l’opportunità di lavoro giusta. Una serie di offerte interessanti arrivano da Conad.

La necessità di conciliare qualifiche professionali ed esperienze pregresse crea spesso un corto circuito in chi si trova a presentare la candidatura per un’offerta di lavoro. E’ uno di quei problemi atavici che riguardano il mondo dell’occupazione. A volte sembra quasi che il vento soffi in una direzione piuttosto che in un’altra a seconda dei requisiti che si possiedono. Eppure non funziona o meglio non dovrebbe funzionare così, visto che il cv stesso è un compendio di tutta la nostra storia personale e che, fisiologicamente, include sia l’uno che l’altro aspetto. Ma, dal momento che sempre più giovani fanno la scelta di allungare il loro periodo di studio o, più in generale, di studiare, è chiaro che l’accumulo di esperienze inizi più in là.

A meno di casi estremamente fortunati o eccezionali, quindi, un giovane di oggi potrebbe ritrovarsi attratto da quelle offerte di lavoro che recitano la dicitura “senza esperienza”. Altri, invece, potrebbero puntare sull’opposto, ovvero le poche qualifiche necessarie a ricoprire un determinato ruolo. In sostanza, si è sempre alla ricerca del giusto compromesso per far fruttare al massimo la propria storia lavorativa o formativa. Per i giovani, proposte di carriera che non richiedono chissà quali referenze ci sono. Basta saperle cercare e, allo stesso tempo, non aver paura di allontanarsi anche un po’ da casa. In effetti, offerte di lavoro interessanti ci sarebbero pure al momento. A volte basta davvero un click.

Lavoro senza esperienza: le migliori opportunità in Italia

E’ bene sapere che non sono solo i giovani a poter essere attratti da simili opportunità. Anche chi è più avanti con l’età ma comunque alla ricerca di lavoro potrebbe trovare interessanti alcune soluzioni che, oltre a non richiedere grandi esperienze pregresse, non pretendono nemmeno troppi titoli accademici. Le offerte a portata di click, quindi, sono ad appannaggio di chiunque sia armato di buona volontà. Con possibilità sia di ottenere un impiego “classico”, ossia stipendiato per delle prestazioni consuetudinarie, sia di iniziare una carriera. Un’azienda in particolare, ad esempio, permette di inoltrare candidature per una larga varietà di ruoli, dal Digital Marketing Specialist al Magazziniere, fino agli specialisti di reparto. La cooperativa del commercio al dettaglio Conad, infatti, è particolarmente attiva al momento, forte dei suoi oltre 3 mila punti vendita in Italia (inclusi i marchi controllati, come Todis e Margherita).

Con più di 65 mila collaboratori e oltre 2.300 soci, si tratta di uno dei gruppi più importanti in Italia. Uno di quei classici marchi-garanzia, gettonati a prescindere dalla loro competitività di mercato, proprio per la fidelizzazione della clientela. Al momento, Conad ha posizioni aperte in tutti i punti vendita d’Italia, aprendo quindi le sue porte a chiunque stia cercando lavoro. Non solo professionisti ma anche normali lavoratori possono iniziare la loro carriera in Conad, dagli uffici delle Risorse umane fino ai farmacisti.

I requisiti sono davvero minimi: per poter lavorare come Riordinatore Area Ufficio Acquisti, ad esempio, si richiede la conoscenza del Pacchetto Office e un minimo di esperienza in altri punti vendita. Maggiori dettagli, su questa come su altre posizioni nel gruppo, basta visitare la pagina dedicata “Lavora con noi”. Il tasto “Candidati ora” permetterà di inviare il cv senza troppi giri da fare. Poi non resterà che incrociare le dita.